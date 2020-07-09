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國安署揭幕 鄭雁雄：依法受監督 張達明：人員不受港管 守法僅「自願」

【明報專訊】駐港維護國家安全公署昨晨舉行揭牌儀式，儀式上公署署長鄭雁雄及兩名副署長李江舟、孫青野首次在港露面。鄭雁雄與中聯辦主任、國家安全事務顧問駱惠寧均表示，公署會「依法接受監督」，不侵害任何個人和組織的合法權益。不過，港大法律學者張達明指出，《港區國安法》60條寫明，公署人員在執法時不受港區管轄，如要他們守香港法律僅為「自願」。

鄭偕兩副署長首在港露面

駱惠寧致辭形容，公署為「香港安全的使者」及「國家安全的守門人」，中央保留特定情形下對極少數案件的管轄權，是要為香港維護國安「守住底線」。他又說，公署近日成為社會關注焦點，有人「竭力對公署進行污名攻擊」，抹黑內地司法制度和法治狀况，稱內地有良好法治環境，而公署作為中央政府派出的機構，亦一定會嚴格依法履行職責，依法接受監督。

駱惠寧：有人竭力污名攻擊公署

新華社評論指出，公署行使執法權須依「港區國安法」及《中華人民共和國刑事訴訟法》，並依法接受國家監察機關監督，「確保駐港國安公署行使權力不會侵犯香港居民依法享有的各項權利」。

鄭雁雄亦稱，公署將嚴格依法履行職責，「依法接受監督，不侵害任何個人和組織的合法權益」。

保安局長李家超日前於立法會上，無正面回應若公署人員開車撞死人應如何處理的問題。本報昨再向保安局查詢，局方僅回覆稱會根據國安法及相關香港法律處理。

張：沒如駐軍法監管 中央機構中最大權

港大法律學院首席講師張達明指出，駐港解放軍有《駐軍法》須遵守，但港區國安法列明公署人員執法不受港區管轄，亦無類似《駐軍法》的條文監管他們行為，認為公署人員權力比中央政府在港任何一個機構都大，公署人員守香港法律僅為「自願」。若港人被公署人員於執法時意外傷害到生命或財產，是否無法追究？張認為只能「相信」公署人員會以合理方式對待，「這就是人治和法治的分別」。

林鄭：與公署成「重要伙伴」 互通信息

公署揭牌儀式於昨晨7時舉行，政府事前並無公布，僅少數香港攝影記者獲邀拍照。全國政協副主席董建華和梁振英、多名政府官員及港區人大及政協代表、立法會主席梁君彥等都有出席。特首林鄭月娥以普通話致辭稱，揭牌儀式是一個歷史時刻，形容為見證國家在港建立健全維護國安法律制度的「里程碑」，又稱會確保「執法必嚴、違法必究」，會與國安公署成為維護國家安全事務的「重要伙伴」，由其任主席的港區國安委會盡快與公署建立協調機制，政府機構亦會與公署建立協作機制，互通信息、配合行動。

明報記者

（港區國安法）

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