港聞

港聞一

羅冠聰退出民主派初選 籲轉投袁嘉蔚

【明報專訊】民主派初選將於周六和周日（11及12日）舉行，早前退出香港眾志並已離港的羅冠聰昨正式宣布退出初選。負責協調初選的民主動力召集人趙家賢表示，尊重及接納羅冠聰的退選決定，民主派初選香港島候選團隊會由8隊減至7隊，電子投票系統會隨之調整。

民主派初選統籌秘書處昨日接獲羅冠聰通知，羅表示《港區國安法》實施後已無法確保自己在港的人身安全，故此作出退選決定。他同時在facebook專頁發布短片，稱自己身處在一個安全的地方，大家不用擔心，又感謝各人慰問。他呼籲市民參加周末初選投票，又着支持者轉為投票給港島區另一參選人、曾是眾志成員的南區區議員袁嘉蔚。

袁嘉蔚昨晚繼續擺設競選街站，前香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱廸等到場支持。袁嘉蔚說，自己在4年前的立法會選舉中加入羅冠聰的競選團隊，現在羅已沒有辦法不離開香港，歸期難料。她說自己選擇留下，希望繼續和港人守護家園。黃之鋒形容羅冠聰離港的決定「艱難、勇敢」，羅將港人無法在本地說的話帶到國際社會。

胡志偉認投票率或受疫情影響

一眾民主黨立法會議員昨日會見記者，呼籲市民在民主派初選中踴躍投票。民主黨主席胡志偉表示，希望民主派能在立法會議席過半，藉此向政府施壓，迫使其回應民意。他又稱，初選具約束力，冀選民在周末表達投票意向，但承認投票率或受疫情等因素影響。

選管會昨發聲明提醒所有曾公開宣布參選的人，不管其最終有否報名參加立法會選舉，均須申報選舉所涉開支，否則有可能違規。

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

7‧1後入職公務員擬須宣誓效忠 未交代拒誓違誓罰則 工會憂損言論自由
7‧1後入職公務員擬須宣誓效忠 未交代拒誓違誓罰則 工會憂損言論自由
律師質疑牴觸基本法103條 王永平：沒提及影響政治權利
律師質疑牴觸基本法103條 王永平：沒提及影響政治權利
泛民憂白色恐怖 建制倡擴至資助機構
泛民憂白色恐怖 建制倡擴至資助機構
國安署揭幕 鄭雁雄：依法受監督 張達明：人員不受港管 守法僅「自願」
國安署揭幕 鄭雁雄：依法受監督 張達明：人員不受港管 守法僅「自願」
公署圖則禁查閱 屋署：屬藝術品
公署圖則禁查閱 屋署：屬藝術品
警員駐守警車長泊 大門玻璃封白貼紙
警員駐守警車長泊 大門玻璃封白貼紙
楊潤雄：學生人鏈引致高空擲物 學校有責制止
楊潤雄：學生人鏈引致高空擲物 學校有責制止
澳媒：澳或停與港引渡協議 內閣開會料商提供避風港
澳媒：澳或停與港引渡協議 內閣開會料商提供避風港
立會不譴責周浩鼎UGL案 裁許智峯搶手機行為不檢
立會不譴責周浩鼎UGL案 裁許智峯搶手機行為不檢
欠訟費被宣布破產 郭卓堅：司法覆核照打
欠訟費被宣布破產 郭卓堅：司法覆核照打
申訴署上年度收近兩萬投訴 飈3倍
申訴署上年度收近兩萬投訴 飈3倍
涉7．1向警車擲汽油彈 智障男稱遭警毆半小時
涉7．1向警車擲汽油彈 智障男稱遭警毆半小時
用起底警資料借60萬 男生稱貪玩守行為兩年
用起底警資料借60萬 男生稱貪玩守行為兩年
李家超：跪頸非殺人武力 無計劃禁用
李家超：跪頸非殺人武力 無計劃禁用
九龍遊行5被告加控蒙面 官斥控方延誤聆訊：一年都未答辯
九龍遊行5被告加控蒙面 官斥控方延誤聆訊：一年都未答辯
的士車Cam泄男女親熱 業界批未見使用指引
的士車Cam泄男女親熱 業界批未見使用指引
偷拍裙底及發布偷拍片擬列刑事 未涵拍攝衣領
偷拍裙底及發布偷拍片擬列刑事 未涵拍攝衣領
涉冒警恐嚇燒的士 公關男被捕
涉冒警恐嚇燒的士 公關男被捕
感應車流調節綠燈 荔景首站試行
感應車流調節綠燈 荔景首站試行
專欄：落後教育遇上新時代困局／文：章濤
專欄：落後教育遇上新時代困局／文：章濤
港鐵繼SARS後再凍薪 工會：去年百億盈餘 漠視員工付出
港鐵繼SARS後再凍薪 工會：去年百億盈餘 漠視員工付出
入住大埔青年宿舍 夫婦冀加快儲錢上車
入住大埔青年宿舍 夫婦冀加快儲錢上車
龍門廚師遇襲案 前廚工被捕疑涉工作糾紛
龍門廚師遇襲案 前廚工被捕疑涉工作糾紛
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】吳靄儀獲國際人權獎 「希望唔使好似其他得獎者坐咁多年監」
【Emily】吳靄儀獲國際人權獎 「希望唔使好似其他得獎者坐咁多年監」
【Emily】會期未完 Tanya先派散水餅
【Emily】會期未完 Tanya先派散水餅
【Emily】周浩鼎事件委員會 象哥毛姨駁火
【Emily】周浩鼎事件委員會 象哥毛姨駁火
【Emily】公署開幕建制獲邀 葉太：6點半要去到
【Emily】公署開幕建制獲邀 葉太：6點半要去到
【Emily】黃大仙候任DO現身 區議員出帖「賀」升職
【Emily】黃大仙候任DO現身 區議員出帖「賀」升職
【Emily】中大民調 70%人估計來年難去旅行
【Emily】中大民調 70%人估計來年難去旅行