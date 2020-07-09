羅冠聰退出民主派初選 籲轉投袁嘉蔚

民主派初選統籌秘書處昨日接獲羅冠聰通知，羅表示《港區國安法》實施後已無法確保自己在港的人身安全，故此作出退選決定。他同時在facebook專頁發布短片，稱自己身處在一個安全的地方，大家不用擔心，又感謝各人慰問。他呼籲市民參加周末初選投票，又着支持者轉為投票給港島區另一參選人、曾是眾志成員的南區區議員袁嘉蔚。

袁嘉蔚昨晚繼續擺設競選街站，前香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱廸等到場支持。袁嘉蔚說，自己在4年前的立法會選舉中加入羅冠聰的競選團隊，現在羅已沒有辦法不離開香港，歸期難料。她說自己選擇留下，希望繼續和港人守護家園。黃之鋒形容羅冠聰離港的決定「艱難、勇敢」，羅將港人無法在本地說的話帶到國際社會。

胡志偉認投票率或受疫情影響

一眾民主黨立法會議員昨日會見記者，呼籲市民在民主派初選中踴躍投票。民主黨主席胡志偉表示，希望民主派能在立法會議席過半，藉此向政府施壓，迫使其回應民意。他又稱，初選具約束力，冀選民在周末表達投票意向，但承認投票率或受疫情等因素影響。

選管會昨發聲明提醒所有曾公開宣布參選的人，不管其最終有否報名參加立法會選舉，均須申報選舉所涉開支，否則有可能違規。

（港區國安法）