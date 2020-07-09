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泛民憂白色恐怖 建制倡擴至資助機構

【明報專訊】政府昨向立法會提交文件闡述公務員宣誓安排的建議，當中不包括其他公職人員（如醫管局醫護），但涉及範圍包括官校教師，以及近日位處風眼的香港電台編採人員。

香港電台節目製作人員工會主席趙善恩稱，從前不用簽署文件，公務員已須根據《基本法》做事、效忠特區，認為新舉措是儀式多於實際，相信對日常工作影響不大。

教育界議員葉建源稱，官立學校教師佔整體教師約一成，人數以千計，他憂慮政府對「擁護基本法」或有出乎意料的詮釋。至於會否擔心教師亦有可能因教學內容被「DQ」，葉建源稱「這是問題」。他舉例，以往有立法會議員因被詮釋為違反宣誓而遭DQ，「公務員會否有類似問題出現？」

民建聯對宣誓表示歡迎及支持。該黨陳恒鑌稱，「出公家糧」的人應擁護基本法及效忠特區，認為簽署聲明或宣誓非常合理。該黨發聲明稱，期望逐步擴展適用範圍至所有現職公務員及其他政府資助機構的公職人員。該黨蔣麗芸稱，冀政府諮詢過程更清晰釐清罰則等。

譚文豪：中聯辦或更易干預

公民黨譚文豪稱，根據基本法104條釋法，公職宣誓者需效忠國家及香港特區，加上現時中聯辦不受基本法第22條管轄，認為中聯辦可干預香港事務，「未來是否中聯辦要你做任何事，以至指導你，（公務員）都要做，否則會說你違反宣誓？」民主黨主席胡志偉批評宣誓安排反映政府對公務員有非常大的不信任，冀藉宣誓令公務員在執行細節可能與政府不同的地方上，更容易被追究，憂衍生白色恐怖、公務員被剝奪表達個人意見的自由。

（港區國安法）

相關字詞﹕白色恐怖 香港電台 公務員 立法會議員

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