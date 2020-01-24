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律師質疑牴觸基本法103條 王永平：沒提及影響政治權利

【明報專訊】公務員要宣誓效忠的新要求，適用7月1日起新入職的所有公務員、升職的原有公務員、首長級、紀律部隊及政務主任（AO）等。執業律師黃鶴鳴稱，《基本法》第99條指「公務人員必須盡忠職守，對香港特別行政區政府負責」，如果宣誓內容與此相同，「為何還要畫蛇添足宣誓？」質疑宣誓要求會否牴觸基本法第103條，即公務人員應根據資格、經驗和才能任用和提升，沒提及要宣誓效忠才可升職，「兩者有沒有衝突，需小心考慮」。

103條列明晉升按資格經驗才能

黃鶴鳴稱，假設有公務員資格、經驗和才能都符合，但因不願宣誓或簽署文件而不能晉升，「講明因不簽而不可升職」，質疑可能與基本法第103條有所牴觸。

根據公務員事務局《公務員守則》，公務員必須堅守法治、盡忠職守、不偏不倚和政治中立。反修例運動令新公務員工會冒起，發起集會、罷工公投等。

公務員事務局前局長王永平認為，宣誓建議原則上沒有問題，沒提及影響公務員政治中立。他說，基本法賦予市民包括公務員政治權利，除了警務處、政務主任等某些政治職系，其他都可以個人身分行使政治權利，認為「宣誓建議沒有提及因此影響公務員政治中立原則，影響公務員應有權利」。王永平稱，或許有公務員疑問「簽完的後果？誰衡量他是不是擁護基本法？誰衡量效忠？」他期望政府按既定機制諮詢公務員團體及解釋清楚。

馬嶽：視乎什麼行為屬「不擁護」

中大政治與行政學系副教授馬嶽稱，公務員平常政治參與理應不違反基本法，認為要視乎什麼行為被視為「不擁護基本法」，但目前該部分仍屬「空白」。

（港區國安法）

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