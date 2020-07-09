7‧1後入職公務員擬須宣誓效忠 未交代拒誓違誓罰則 工會憂損言論自由

反修例運動中先後有多名公務員在參與示威期間被捕，建制派議員其後促請政府考慮要求所有公務員須宣誓效忠。公務員事務局表明，提出公僕宣誓要求符合6月30日生效的港區國安法第6條，公職人員需簽署文件或宣誓擁護基本法及效忠香港特區。現時公務員人數約18萬。

升職及首長級等均須宣誓

公務員事務局昨向立法會提交公務員宣誓最新要求的文件，建議由7月1日起，所有新入職公務員均須簽署文件確認擁護基本法及效忠香港特區；至於現職公務員亦有相關安排，如升職便要宣誓。首長級職系及4類公務員均要宣誓或簽署文件（見表）。

當局在文件中表示，在落實有關宣誓效忠的最新要求時，需考慮當有公務員未能遵從要求或違反誓言時，應採取哪些跟進行動及相關處理機制。當局未有交代具體罰則，也未有說明以什麼方式更改僱傭條款要求現職人員接受宣誓安排。

政府：將諮詢研法律問題再落實

明向立會交代詳情

當局表示，引入相關的宣誓效忠要求，能體現公務員在基本法和《公務員守則》下的一貫責任，讓公務員更明確意識其公職身分所帶來的責任和要求，從而確保香港特區政府能有效管治。當局將諮詢公務員團體意見，並與律政司繼續研究相關法律問題，擬定落實方案。

對於日後公務員若參與六四晚會、七一遊行等，會否等於不效忠特區政府或違反宣誓內容，公務員事務局回覆稱，局方文件列出宣誓事宜的建議落實方向，當局會於明日向立法會公務員及資助機構員工事務委員會解釋詳情。

教育大學公共行政學研究講座教授張炳良認為，公務員入職時本身都要擁護基本法及效忠特區政府，今次局方提出的建議只是「基本原則的延伸」，不認為會對公務員的個人自由造成約束，從原則上來看亦沒有問題，而本身公務員的行為亦已受公務員守則所規範，特別是公務員履行職務時需確保政治中立，忠實地執行政府的決策。

張炳良稱「基本原則的延伸」

新工會促解釋為何架牀疊屋

曾發動集會及參與罷工公投的新公務員工會發出聲明，指根據早前的調查，絕大多數會員均認為毋須強制所有公務員宣誓效忠，十分關注宣誓的實際內容，以及同事須否承擔不合理的法律後果，致使其基本自由及權利受到限制，促請政府先諮詢全體公務員意見，並解釋為何需要在現行框架下再架牀疊屋設立宣誓制度。

梁籌庭稱「不知底線到哪」

華員會：公務員責任更明確

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭關注在新要求下，公務員公餘的言論及集會自由會受限，「不知道政府的底線去到哪裏」，憂慮公務員未知具體規範下會面對被解僱甚至被起訴的風險，建議政府向公務員發出具體指引。

香港高級公務員協會主席李方冲表示，關注現職公務員簽署文件的內容及形式，會諮詢會員意見，初步估計約1000名首長級公務員需優先簽署文件宣誓效忠，由於較高職級公務員參與政治活動一向有較多限制，相信引入新要求下亦不會有太多反對聲音。

華員會會長利葵燕表示，公務員本身要遵守基本法以及恪守公務員守則，當局提出的最新要求只是形式不同，認為可更明確公務員的責任及要求。

明報記者

（港區國安法）

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