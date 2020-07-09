港聞

港聞一

7‧1後入職公務員擬須宣誓效忠 未交代拒誓違誓罰則 工會憂損言論自由

【明報專訊】《港區國安法》第6條列明任公職者要宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局昨提出，由7月1日起，所有新入職公務員須簽署文件確認擁護基本法及效忠香港特區；至於現職公務員亦須遵守，將優先安排獲升職或轉職的公務員，以及首長級職系、紀律部隊、政務主任、新聞主任及律政人員等，宣誓或簽署文件效忠。不過，當局未有具體交代違反誓辭的定義，以及一旦拒絕宣誓或違反誓辭有何罰則。有公務員工會憂慮新要求將限制公務員的言論及集會自由，「不知道政府的底線去到哪裏」，擔心誤觸地雷被解僱，甚至要負上刑責。

反修例運動中先後有多名公務員在參與示威期間被捕，建制派議員其後促請政府考慮要求所有公務員須宣誓效忠。公務員事務局表明，提出公僕宣誓要求符合6月30日生效的港區國安法第6條，公職人員需簽署文件或宣誓擁護基本法及效忠香港特區。現時公務員人數約18萬。

升職及首長級等均須宣誓

公務員事務局昨向立法會提交公務員宣誓最新要求的文件，建議由7月1日起，所有新入職公務員均須簽署文件確認擁護基本法及效忠香港特區；至於現職公務員亦有相關安排，如升職便要宣誓。首長級職系及4類公務員均要宣誓或簽署文件（見表）。

當局在文件中表示，在落實有關宣誓效忠的最新要求時，需考慮當有公務員未能遵從要求或違反誓言時，應採取哪些跟進行動及相關處理機制。當局未有交代具體罰則，也未有說明以什麼方式更改僱傭條款要求現職人員接受宣誓安排。

政府：將諮詢研法律問題再落實

明向立會交代詳情

當局表示，引入相關的宣誓效忠要求，能體現公務員在基本法和《公務員守則》下的一貫責任，讓公務員更明確意識其公職身分所帶來的責任和要求，從而確保香港特區政府能有效管治。當局將諮詢公務員團體意見，並與律政司繼續研究相關法律問題，擬定落實方案。

對於日後公務員若參與六四晚會、七一遊行等，會否等於不效忠特區政府或違反宣誓內容，公務員事務局回覆稱，局方文件列出宣誓事宜的建議落實方向，當局會於明日向立法會公務員及資助機構員工事務委員會解釋詳情。

教育大學公共行政學研究講座教授張炳良認為，公務員入職時本身都要擁護基本法及效忠特區政府，今次局方提出的建議只是「基本原則的延伸」，不認為會對公務員的個人自由造成約束，從原則上來看亦沒有問題，而本身公務員的行為亦已受公務員守則所規範，特別是公務員履行職務時需確保政治中立，忠實地執行政府的決策。

張炳良稱「基本原則的延伸」

新工會促解釋為何架牀疊屋

曾發動集會及參與罷工公投的新公務員工會發出聲明，指根據早前的調查，絕大多數會員均認為毋須強制所有公務員宣誓效忠，十分關注宣誓的實際內容，以及同事須否承擔不合理的法律後果，致使其基本自由及權利受到限制，促請政府先諮詢全體公務員意見，並解釋為何需要在現行框架下再架牀疊屋設立宣誓制度。

梁籌庭稱「不知底線到哪」

華員會：公務員責任更明確

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭關注在新要求下，公務員公餘的言論及集會自由會受限，「不知道政府的底線去到哪裏」，憂慮公務員未知具體規範下會面對被解僱甚至被起訴的風險，建議政府向公務員發出具體指引。

香港高級公務員協會主席李方冲表示，關注現職公務員簽署文件的內容及形式，會諮詢會員意見，初步估計約1000名首長級公務員需優先簽署文件宣誓效忠，由於較高職級公務員參與政治活動一向有較多限制，相信引入新要求下亦不會有太多反對聲音。

華員會會長利葵燕表示，公務員本身要遵守基本法以及恪守公務員守則，當局提出的最新要求只是形式不同，認為可更明確公務員的責任及要求。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕公務員事務局 宣誓效忠 效忠香港特區 擁護《基本法》 國安法 公務員

上 / 下一篇新聞

律師質疑牴觸基本法103條 王永平：沒提及影響政治權利
律師質疑牴觸基本法103條 王永平：沒提及影響政治權利
泛民憂白色恐怖 建制倡擴至資助機構
泛民憂白色恐怖 建制倡擴至資助機構
羅冠聰退出民主派初選 籲轉投袁嘉蔚
羅冠聰退出民主派初選 籲轉投袁嘉蔚
國安署揭幕 鄭雁雄：依法受監督 張達明：人員不受港管 守法僅「自願」
國安署揭幕 鄭雁雄：依法受監督 張達明：人員不受港管 守法僅「自願」
公署圖則禁查閱 屋署：屬藝術品
公署圖則禁查閱 屋署：屬藝術品
警員駐守警車長泊 大門玻璃封白貼紙
警員駐守警車長泊 大門玻璃封白貼紙
楊潤雄：學生人鏈引致高空擲物 學校有責制止
楊潤雄：學生人鏈引致高空擲物 學校有責制止
澳媒：澳或停與港引渡協議 內閣開會料商提供避風港
澳媒：澳或停與港引渡協議 內閣開會料商提供避風港
立會不譴責周浩鼎UGL案 裁許智峯搶手機行為不檢
立會不譴責周浩鼎UGL案 裁許智峯搶手機行為不檢
欠訟費被宣布破產 郭卓堅：司法覆核照打
欠訟費被宣布破產 郭卓堅：司法覆核照打
申訴署上年度收近兩萬投訴 飈3倍
申訴署上年度收近兩萬投訴 飈3倍
涉7．1向警車擲汽油彈 智障男稱遭警毆半小時
涉7．1向警車擲汽油彈 智障男稱遭警毆半小時
用起底警資料借60萬 男生稱貪玩守行為兩年
用起底警資料借60萬 男生稱貪玩守行為兩年
李家超：跪頸非殺人武力 無計劃禁用
李家超：跪頸非殺人武力 無計劃禁用
九龍遊行5被告加控蒙面 官斥控方延誤聆訊：一年都未答辯
九龍遊行5被告加控蒙面 官斥控方延誤聆訊：一年都未答辯
的士車Cam泄男女親熱 業界批未見使用指引
的士車Cam泄男女親熱 業界批未見使用指引
偷拍裙底及發布偷拍片擬列刑事 未涵拍攝衣領
偷拍裙底及發布偷拍片擬列刑事 未涵拍攝衣領
涉冒警恐嚇燒的士 公關男被捕
涉冒警恐嚇燒的士 公關男被捕
感應車流調節綠燈 荔景首站試行
感應車流調節綠燈 荔景首站試行
專欄：落後教育遇上新時代困局／文：章濤
專欄：落後教育遇上新時代困局／文：章濤
港鐵繼SARS後再凍薪 工會：去年百億盈餘 漠視員工付出
港鐵繼SARS後再凍薪 工會：去年百億盈餘 漠視員工付出
入住大埔青年宿舍 夫婦冀加快儲錢上車
入住大埔青年宿舍 夫婦冀加快儲錢上車
龍門廚師遇襲案 前廚工被捕疑涉工作糾紛
龍門廚師遇襲案 前廚工被捕疑涉工作糾紛
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】吳靄儀獲國際人權獎 「希望唔使好似其他得獎者坐咁多年監」
【Emily】吳靄儀獲國際人權獎 「希望唔使好似其他得獎者坐咁多年監」
【Emily】會期未完 Tanya先派散水餅
【Emily】會期未完 Tanya先派散水餅
【Emily】周浩鼎事件委員會 象哥毛姨駁火
【Emily】周浩鼎事件委員會 象哥毛姨駁火
【Emily】公署開幕建制獲邀 葉太：6點半要去到
【Emily】公署開幕建制獲邀 葉太：6點半要去到
【Emily】黃大仙候任DO現身 區議員出帖「賀」升職
【Emily】黃大仙候任DO現身 區議員出帖「賀」升職
【Emily】中大民調 70%人估計來年難去旅行
【Emily】中大民調 70%人估計來年難去旅行