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2020年7月8日星期三
港聞二
鄭若驊避答國安法基本法哪個大 稱不存在凌駕問題 兩者相輔相成
李家超與泛民駁火 斥郭家麒言論「粗口都不如」
否認擴警權 林鄭稱香港末日難成立
國安署徵用銅鑼灣維景 封路12小時 今早7時開幕 街坊回家需警帶路
英議員促制裁林鄭 藍韜文：會檢視
TikTok撤出香港 資科界憂骨牌效應
李家超：細則符合人權標準 張達明：基本上無王管
蔡英文：倘台人受不合理影響 或推反制措施
官斥報復 19死車禍九巴司機囚14年 港史上第二嚴重 認38罪另判終身停牌
車長自幼患亞氏保加症 醫生：若培訓適當 能發揮所長
七旬翁切眼球 有傷者患PTSD
獨立委會倡巴士加安全帶 619輛全車已裝
雷射筆照警眼1秒 女經理囚3個月
警供辭矛盾 設計師脫襲警罪
認藏行山杖及槌仔 大專生判入更生中心
記協發表言論自由年報 主席：危急存亡之秋
首5月532電騙 四成半假冒官員 警提醒：自稱國安法調查員者「基本上都是假」
假地址商業登記申254萬 抗疫基金首遇詐騙 警拘兩人
大馬力電單車新娘潭自炒 鐵騎士亡
假卡集團網購電器轉售騙百萬元 警拘5人
誕女放環保袋棄兒童之家 未婚媽媽判感化
尊子漫畫
【Emily】係咪參選 霍啟剛：仲思考緊 體育政策 指政府以資助心態「分餅仔」
【Emily】國安法前出暖帖 治癒系作家陳塵：要畀希望大家
【Emily】街站被破壞 林卓廷話報警45分鐘先見巡警
【Emily】范國威區諾軒各獲立會31萬特惠金
【Emily】本研社成員話謝偉銓擅放相片
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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