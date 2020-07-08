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假卡集團網購電器轉售騙百萬元 警拘5人

【明報專訊】警方前日搗破一個跨國詐騙集團，並拘捕5人，包括兩名摩洛哥男子，他們涉嫌利用釣魚電郵騙取受害人信用卡資料後，在一本地連鎖電器店的網上平台購物，再變賣電器圖利，涉款100萬元。

警方商業罪案調查科5月份收到銀行及信用卡公司報案，稱有涉及本地連鎖電器店的信用卡盜用案。警方調查後，發現有跨國詐騙集團，利用釣魚電郵騙取受害人信用卡資料後，在連鎖電器店網上購物，再選擇在門市收貨，或填寫虛假地址，再通知售貨員改在公眾地方交收。

警方商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組E隊高級督察張文瀚指出，涉事連鎖電器店送貨時只要求顧客出示二維碼，不用核對信用卡，遂被騙徒利用，並於購物後轉售貨品圖利。他說，集團涉及134單案件，涉款100萬。

連鎖店送貨只對二維碼不看信用卡

警方前日在屯門、西區及油麻地拘捕5名跨國詐騙集團的本地成員，包括兩名摩洛哥男子及3名本地女子，年齡26至37歲，報稱商人、文員、酒店接待員、侍應及貨車司機，負責到門市取貨、在街上接貨及利用虛假信用卡資料交易，並起回部分贓物，包括手提電話及電腦。警方正調查他們如何被招攬，不排除有更多人被捕。

翻查本港多間連鎖電器店的收貨條款，只有豐澤列明在店舖取貨時，可出示訂單電郵內的二維碼；百老匯則需要出示訂單電郵及付款時所使用的信用卡正本供職員核對；蘇寧則要求僱客收貨時出示身分證；中原則需要出示確認電郵。豐澤表示，案件已交警方調查，不作回應。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，二維碼取貨方便且普及，但易成漏洞，建議商戶在運送一定金額的貨品時，採取更多措施核實身分，又建議顧客使用有單次密碼的信用卡網購。

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