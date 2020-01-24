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港聞二

假地址商業登記申254萬 抗疫基金首遇詐騙 警拘兩人

【明報專訊】警方昨偵破首宗涉及防疫抗疫基金的詐騙案並拘捕兩人，兩人涉嫌利用虛假地址及商業登記，企圖詐騙防疫抗疫基金254萬元資助。

基金秘書處發現舉報

涉41申請 部分地址無業務

警方商業罪案調查科上月初接獲防疫抗疫基金秘書處舉報，稱有人涉使用虛假文件，向該基金旗下「零售業資助計劃」及「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」遞交41個資助申請，當中包括兩個零售業申請、37個美容院申請及兩個派對房間申請，並訛稱有關業務在資助訂明期限之前已開始運作，涉及254萬元資助。

警方昨日在觀塘及九龍城拘捕兩名本地人，包括48歲姓龐男子，報稱保安員，以及48歲姓周無業男子，兩人涉嫌企圖詐騙，暫未有證據顯示二人有任何關係。商業罪案調查科督察劉嘉明稱，有關業務有申請商業登記，但警方發現部分地址並無經營聲稱的業務，部分單位亦從未租出。被問及有關商業登記是在計劃接受申請前或後登記，劉表示案件細節不便透露。

政府發言人稱，政府在第二輪防疫抗疫基金下推出的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，收到約1.4萬宗申請，政府已批出超過9000宗申請，涉約3.7億元資助，現正處理餘下約5000宗申請。審批過程中，秘書處把個別懷疑涉及詐騙的個案轉介警務處跟進。秘書處會全力協助有關的調查工作。至於「零售業資助計劃」的審批工作已經完成，收到約9.3萬個申請，至今已批出約50億元資助予接近6.2萬個合資格的零售商戶，政府正處理覆核個案。

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