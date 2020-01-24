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首5月532電騙 四成半假冒官員 警提醒：自稱國安法調查員者「基本上都是假」

【明報專訊】本港電話騙案有上升趨勢，警方今年首5個月錄得532宗舉報，較去年同期升1.5倍，案件損失金額更飈升3倍，涉逾1.85億元。假冒官員騙案佔整體舉報四成半、涉款逾1.7億元，騙徒往往訛稱受害人捲入內地洗黑錢或詐騙案，要求匯款、提供銀行戶口資料「資產審查」，有84歲婆婆被騙全副身家2100萬元。據悉，警方憂國家安全公署在港成立會令巿民更易墮入騙網。警方強調，本港及內地執法人員都不會透過電話索取市民資料，即使對方聲稱涉及內地案件，甚或國安法案件，「基本上都是假的」，提醒市民切勿相信。

涉款1.85億 飈升3倍

警方今年首5個月錄得532宗電騙舉報，當中282宗為猜猜我是誰騙案，249宗為假冒官員騙案，另有一宗虛構綁架案。警方表示，有520宗案件涉及金錢損失，涉款1.85億元，較去年同期的4559萬元，飈升3倍，其中1.71億元騙款與假冒官員騙案有關。

東九龍總區重案組署理總督察崔庭銳表示，今年首5個月錄得損失金額最大的一宗案件，受害人是一名84歲婆婆。她收到騙徒來電聲稱是內地官員，指她涉及內地洗黑錢案，要求她開設一個新的網上理財戶口，並將所有存款存入該戶口做「資產審查」，以證清白。騙徒要求婆婆交出密碼和個人資料，每日報告行蹤，並恐嚇她不能告訴他人，否則親戚朋友會受牽連。婆婆發現共2100萬元存款不翼而飛，最終報警。

八旬婦失2100萬 金額最大宗

崔庭銳分析稱，假冒官員騙案中，騙徒會訛稱受害人涉刑事罪行，並轉駁至冒充內地公安騙徒，聲稱受害人已被通緝，並要求受害人匯款、開新的銀行戶口並交出資料和密碼等做資產審查，騙徒繼而騙取金錢。

警稱執法人員不會電話中索資料

商業罪案調查科反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣表示，騙徒會「先嚇你，後幫你」，恐嚇受害人稱若告訴他人，他們亦會受牽連，藉此阻止他們求助。她續稱，騙徒會不斷傳訊息要求受害人交代行蹤，令受害人承受巨大壓力，之後騙徒會訛稱可透過「快速資產審查」，幫助受害人消除煩惱。她呼籲市民遇到類似情况要立即報警求助。

被問國安法實施後，如何分辨假冒官員，崔庭銳表示，不論對方聲稱自己是內地官員或國安法調查人員，「基本上都是假的」。他強調，本港以至內地都不會有任何執法人員透過電話，索取市民的個人資料或網上銀行戶口資料、網上理財密碼。他說，騙徒的「行騙套路都是聲稱受害人的資料被人盜用，牽涉內地案件，例如洗黑錢、詐騙、國安法等，往往與金錢有關，試圖騙受害人交錢」。他強調「咩都係假」，呼籲市民切勿相信，如果遇到可疑來電要馬上收線。

相關字詞﹕詐騙 假冒官員 電話騙案 電騙

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