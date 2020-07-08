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記協發表言論自由年報 主席：危急存亡之秋

【明報專訊】《港區國安法》下，新聞自由備受關注。香港記者協會昨發表2020年度言論自由年報，記協主席楊健興稱，新聞自由已到危急存亡之秋，形容目前為他所見新聞自由最差的時刻。

籲警停推動統一記者證

記協年報以「危城下的自由」為題，分為4章，包括由楊健興撰文探討新聞工作者面對的威脅、副主席陳朗昇分享記者過去一年在前線採訪面對的危險及困難等，並列多個例子，例如警員去年6月12日向記者平射催淚彈、去年9月29日有警員以橡膠子彈射傷印尼女記者右眼致永久失明等。

年報又提出6項呼籲，包括人大撤銷港區國安法、警方停止推動統一發記者證及在示威現場引入識別記者安排，以及加速制訂資訊自由法和檔案法，賦予公眾真正法定知情權和可查閱檔案等。

楊健興稱，年報於6月印刷，當時尚未實施港區國安法。他形容目前是他所見新聞自由最差的時刻。他說，過去一年，香港受到反修例事件、新冠疫情及港區國安法「三重衝擊」，其中國安法對傳媒機構及新聞工作者帶來的挑戰尤甚，本港新聞工作者從未遇過如此惡劣的工作環境，認為種種衝擊將令記者喘不過氣。

國安法一周已見寒蟬效應

他稱，國安法實施短短一周已見寒蟬效應，傳媒處理報道時的自我審查情况將比以往更嚴重，有記者曾向記協反映，擔憂偵查警隊高層僭建的報道會被視為「引發市民對政府的憎恨」，觸犯法例。他擔心當局將來會以國安法為名阻撓及控制傳媒，例如發官方記者證，並擔憂外國傳媒日後難在港採訪。

相關字詞﹕新聞自由 楊健興 港區國安法 記協

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