警供辭矛盾 設計師脫襲警罪

被告自辯稱遭警威嚇 官接納

39歲報稱設計師的被告鄺智偉脫罪後，在庭外表示「喜出望外」。原控罪指他於去年11月12日在九龍灣港鐵站行人天橋的行人路襲擊警員謝進鴻。

被告昨自辯時道出另一版本：當晚他從洗衣店取衣服回家途中，在涉案地點被數名防暴警察制服，從後扯至附近巴士站，面部更被近距離噴胡椒噴霧致眼睛刺痛。之後他被解上警車後不適嘔吐，遭警員以粗口辱罵「你搞到㗎車污糟晒，你同我舐番乾淨先落車」。他其後在緊張下，順從有份制服他及為他錄取口供的警員王嘉俊指示，簽署口供記錄等文件。

徐官裁決時認為被告誠實可靠，沒誇大其詞，接納其在警方威嚇及不合理對待下，怕被追究在警車上嘔吐而順應王指示簽署招認供辭，裁定該供辭不能呈堂。

對受襲警員謝進鴻早前供稱，被告曾在兩次警告後仍欲撞他，但盤問時又同意辯方所指，被告已按指示離開，徐官認為謝的口供前後矛盾。徐官又稱，案情只是「簡單一次性直接碰撞」，但謝沒及早寫在記事冊，反要花1.5小時回想事件細節，及與同事商討要否到醫院治理，認為其說法牽強，不能接納其供辭。

【案件編號：KTCC1993/19】

（反修例風暴）