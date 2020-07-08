雷射筆照警眼1秒 女經理囚3個月

曾報稱空姐的被告郭麗芬（28歲）現職金融經理，當日她被指在尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界襲擊警員朱冠強。辯方早前質疑朱作供時稱雙眼沒有刺痛，但書面證供則寫有刺痛及流眼水。另朱曾供稱即使左眼被照射，仍追住光線找照射者，辯方質疑其說法誇大及違反本能反應。

警供辭前後出入 官稱屬正常

陳官認為警員庭上證供與書面供辭有出入是正常，因庭上盤問能喚醒證人更多細節；又指朱作供時表現老實、清楚可靠，信警員憑被告是當時唯一白衣人，能認出她是照射者。

辯方早前亦爭議警方「拉錯人」，因被告在被捕時及帶返警署後都沒有搜出雷射筆，但陳官不同意，表示片段中看到被告手中兩度發出綠色光，不可能是由他人準確射在她的手，故相信被告當時手持一支細小的雷射筆，只是在混亂中掉失；而被告當時戴上口罩，身上亦有4樽生理鹽水及法律資訊卡，顯示被告「裝備充足及有預謀」，不是路過，故裁定被告罪成。

官：警貢獻大 輕判會失阻嚇

辯方求情稱，被告初犯，背景良好，警員視力亦沒受損，望法庭先索取報告。陳官說警員對社會有莫大貢獻，每日工作均面對危險，若輕判被告會令犯事者以為不用付很大代價而去侵害警員，故須判監以起阻嚇。陳官形容案情嚴重，被告兩度用雷射筆射向警員，而眼睛屬人體最脆弱的部分，警員沒有受傷實屬僥倖。

【案件編號：KCCC2112/19】

（反修例風暴）