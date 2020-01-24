獨立委會倡巴士加安全帶 619輛全車已裝

運房局：委會去年提45建議 43已推展

運房局早前表示，預期至2022年將有逾3000輛巴士配置安全帶。九巴昨日表示，目前有逾500輛巴士配備全車座位安全帶，今年內會陸續為行走長途路線的巴士於上層座位安裝安全帶。

陸續裝電子穩定系統車速限制器

新巴及城巴表示，首批於2018年7月後購買，共119輛的新巴士均在所有座位配備安全帶，目前有87輛投入服務，預計今年第四季起，再為約600輛現役巴士上層座位加裝安全帶。

至於安裝巴士安全裝置方面，九巴表示，目前有逾300輛巴士配備電子穩定系統和車速限制器，今年內會陸續在其他巴士安裝該兩項裝置。新巴及城巴表示，該119輛新巴士已配備兩項裝置，預計今年第四季起，再為超過1100輛現役巴士加裝裝置。

根據運房局資料，電子穩定系統可加強巴士穩定性，減少翻側風險；車速限制器則具有自動煞車功能，防止巴士落斜時超速。