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獨立委會倡巴士加安全帶 619輛全車已裝

【明報專訊】大埔公路九巴車禍發生後，政府成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」，由時任上訴庭副庭長倫明高法官任主席，檢視專營巴士的營運和管理。委員會去年初提出45項改善專營巴士安全的建議，運房局曾表示截至去年底，有43項建議已落實或正推展，包括在專營巴士加裝安全帶。綜合九巴、新巴及城巴昨日回覆，目前共有逾619輛巴士配備全車座位安全帶，三巴今年內將陸續為現役巴士加裝安全帶。

運房局：委會去年提45建議 43已推展

運房局早前表示，預期至2022年將有逾3000輛巴士配置安全帶。九巴昨日表示，目前有逾500輛巴士配備全車座位安全帶，今年內會陸續為行走長途路線的巴士於上層座位安裝安全帶。

陸續裝電子穩定系統車速限制器

新巴及城巴表示，首批於2018年7月後購買，共119輛的新巴士均在所有座位配備安全帶，目前有87輛投入服務，預計今年第四季起，再為約600輛現役巴士上層座位加裝安全帶。

至於安裝巴士安全裝置方面，九巴表示，目前有逾300輛巴士配備電子穩定系統和車速限制器，今年內會陸續在其他巴士安裝該兩項裝置。新巴及城巴表示，該119輛新巴士已配備兩項裝置，預計今年第四季起，再為超過1100輛現役巴士加裝裝置。

根據運房局資料，電子穩定系統可加強巴士穩定性，減少翻側風險；車速限制器則具有自動煞車功能，防止巴士落斜時超速。

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