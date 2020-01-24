港聞

港聞二

七旬翁切眼球 有傷者患PTSD

【明報專訊】前年2月的大埔九巴車禍釀成19人死、67人傷。案情透露，有女死者頭部近乎甩脫，多人腿部骨折、頭部受傷致死。部分生還者傷勢嚴重，有人需留院逾3個月，一名七旬翁要永久切除左眼球，亦患上創傷後壓力症候群（PTSD）。法官判刑時提及，有傷者不敢再搭巴士，反映所受的傷害揮之不去。

不滿判刑太短

喪父家屬：一條人命一年都唔止

法官昨判涉事司機入獄14年，有喪父家屬不滿，稱「判14年咁短，一條人命一年都唔止」，又稱其母仍終日以淚洗面，有自殺傾向，需看心理醫生，案發兩年來要停工照顧母親。

多人傷頭致死 有死者頭部近甩脫

控方案情昨披露當日車禍後巴士內外滿目瘡痍情况，車廂和道路均沾滿血迹，地面遺下染血的馬經報章等。

根據病理學家報告，19名死者死因包括頭、胸等多處重傷。一名六旬主婦死於頭、頸重傷，其頭部近乎與身體分開、面部和下頜骨骨折。62歲建築工人顱骨破裂，頭部壓扁並粉碎；61歲裝修工人頸椎移位、右手一隻手指被截斷。

67名傷者中，19人嚴重受傷，需留院3至96日不等，其中一名74歲退休漢左臉裂傷，左眼重傷，失去視力，最終要切除左眼球。另外，69歲男子肋骨斷裂，引發左胸出現創傷後血胸，需做手術及留院96日；他亦確診患上創傷後壓力症候群，需尋求心理學家協助。65歲男傷者臉部、前額和頭皮都留有傷疤，亦有玻璃碎片遺留傷口內，事後要做整容手術。

相關字詞﹕危險駕駛導致他人身體嚴重受傷罪 誤殺罪 高等法院 創傷後壓力症候群 家屬 九巴車禍 大埔車禍

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