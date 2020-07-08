車長自幼患亞氏保加症 醫生：若培訓適當 能發揮所長

稱患者不擅情緒管理 籲正視

瑪麗醫院兒童及青少年精神科主管陳國齡醫生接受本報查詢時表示，不能判斷陳浩明在案中的行為是否與亞氏保加症有關，但她說許多亞氏保加症患者對巴士、鐵路、數字及科學等範疇特別感興趣，「唔好覺得佢哋唔適合做巴士司機」，稱若僱主能提供適當培訓，「提醒吓點睇人眉頭眼額」，相信患者亦可在職場發揮所長。

陳國齡醫生強調，亞氏保加症患者並非精神失常，而是「唔係常人咁叻控制情緒」，亦指出亞氏保加症是一種「終生紊亂」（lifespan disorder），籲患者正視病症。她續稱，瑪麗醫院設有成人診所，患者可透過與醫生傾訴，獲取人生或社交建議，從而與社會接軌。

心理學家：

港僱主「有病就唔請」乏包容

香港耀能協會臨牀心理學家黃志茵則表示，亞氏保加症患者在記憶力及重複工作方面較常人優勝，惟本港缺乏對亞氏保加症患者的包容，許多患者「唔敢話畀僱主聽，驚畀人炒」，僱主則「總之你有病就唔請」，長遠而言很難幫助患者。