港聞

港聞二

車長自幼患亞氏保加症 醫生：若培訓適當 能發揮所長

【明報專訊】被告、前九巴車長陳浩明的代表律師透露，陳浩明自12歲確診亞氏保加症，不懂處理社交問題，亦不懂接納別人批評，雖然他案發時貌似「發脾氣」，但其實不然，望法庭接納為求情原因。控方資料則顯示，陳浩明還押期間曾見精神科醫生11次，其精神狀况平穩正常，亦無睡眠或胃口問題。

稱患者不擅情緒管理 籲正視

瑪麗醫院兒童及青少年精神科主管陳國齡醫生接受本報查詢時表示，不能判斷陳浩明在案中的行為是否與亞氏保加症有關，但她說許多亞氏保加症患者對巴士、鐵路、數字及科學等範疇特別感興趣，「唔好覺得佢哋唔適合做巴士司機」，稱若僱主能提供適當培訓，「提醒吓點睇人眉頭眼額」，相信患者亦可在職場發揮所長。

陳國齡醫生強調，亞氏保加症患者並非精神失常，而是「唔係常人咁叻控制情緒」，亦指出亞氏保加症是一種「終生紊亂」（lifespan disorder），籲患者正視病症。她續稱，瑪麗醫院設有成人診所，患者可透過與醫生傾訴，獲取人生或社交建議，從而與社會接軌。

心理學家：

港僱主「有病就唔請」乏包容

香港耀能協會臨牀心理學家黃志茵則表示，亞氏保加症患者在記憶力及重複工作方面較常人優勝，惟本港缺乏對亞氏保加症患者的包容，許多患者「唔敢話畀僱主聽，驚畀人炒」，僱主則「總之你有病就唔請」，長遠而言很難幫助患者。

相關字詞﹕亞氏保加症 大埔車禍 九巴車禍

上 / 下一篇新聞

鄭若驊避答國安法基本法哪個大 稱不存在凌駕問題 兩者相輔相成
鄭若驊避答國安法基本法哪個大 稱不存在凌駕問題 兩者相輔相成
李家超與泛民駁火 斥郭家麒言論「粗口都不如」
李家超與泛民駁火 斥郭家麒言論「粗口都不如」
否認擴警權 林鄭稱香港末日難成立
否認擴警權 林鄭稱香港末日難成立
國安署徵用銅鑼灣維景 封路12小時 今早7時開幕 街坊回家需警帶路
國安署徵用銅鑼灣維景 封路12小時 今早7時開幕 街坊回家需警帶路
英議員促制裁林鄭 藍韜文：會檢視
英議員促制裁林鄭 藍韜文：會檢視
TikTok撤出香港 資科界憂骨牌效應
TikTok撤出香港 資科界憂骨牌效應
李家超：細則符合人權標準 張達明：基本上無王管
李家超：細則符合人權標準 張達明：基本上無王管
蔡英文：倘台人受不合理影響 或推反制措施
蔡英文：倘台人受不合理影響 或推反制措施
官斥報復 19死車禍九巴司機囚14年 港史上第二嚴重 認38罪另判終身停牌
官斥報復 19死車禍九巴司機囚14年 港史上第二嚴重 認38罪另判終身停牌
七旬翁切眼球 有傷者患PTSD
七旬翁切眼球 有傷者患PTSD
獨立委會倡巴士加安全帶 619輛全車已裝
獨立委會倡巴士加安全帶 619輛全車已裝
雷射筆照警眼1秒 女經理囚3個月
雷射筆照警眼1秒 女經理囚3個月
警供辭矛盾 設計師脫襲警罪
警供辭矛盾 設計師脫襲警罪
認藏行山杖及槌仔 大專生判入更生中心
認藏行山杖及槌仔 大專生判入更生中心
記協發表言論自由年報 主席：危急存亡之秋
記協發表言論自由年報 主席：危急存亡之秋
首5月532電騙 四成半假冒官員 警提醒：自稱國安法調查員者「基本上都是假」
首5月532電騙 四成半假冒官員 警提醒：自稱國安法調查員者「基本上都是假」
假地址商業登記申254萬 抗疫基金首遇詐騙 警拘兩人
假地址商業登記申254萬 抗疫基金首遇詐騙 警拘兩人
大馬力電單車新娘潭自炒 鐵騎士亡
大馬力電單車新娘潭自炒 鐵騎士亡
假卡集團網購電器轉售騙百萬元 警拘5人
假卡集團網購電器轉售騙百萬元 警拘5人
誕女放環保袋棄兒童之家 未婚媽媽判感化
誕女放環保袋棄兒童之家 未婚媽媽判感化
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】係咪參選 霍啟剛：仲思考緊 體育政策 指政府以資助心態「分餅仔」
【Emily】係咪參選 霍啟剛：仲思考緊 體育政策 指政府以資助心態「分餅仔」
【Emily】國安法前出暖帖 治癒系作家陳塵：要畀希望大家
【Emily】國安法前出暖帖 治癒系作家陳塵：要畀希望大家
【Emily】街站被破壞 林卓廷話報警45分鐘先見巡警
【Emily】街站被破壞 林卓廷話報警45分鐘先見巡警
【Emily】范國威區諾軒各獲立會31萬特惠金
【Emily】范國威區諾軒各獲立會31萬特惠金
【Emily】本研社成員話謝偉銓擅放相片
【Emily】本研社成員話謝偉銓擅放相片