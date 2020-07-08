官斥報復 19死車禍九巴司機囚14年 港史上第二嚴重 認38罪另判終身停牌

意外67名傷者中，19人重傷，有人需留院逾3個月，一名七旬翁要永久切除左眼球（見另稿）。被告陳浩明（32歲）承認19項誤殺及19項危險駕駛導致他人身體嚴重傷害罪。控方透露，被告2014年加入九巴任兼職車長，駕駛涉案來回沙田馬場及大埔中心的872號線巴士僅兩次。

時加速時急煞 如「袋鼠跳躍」

法官李素蘭判刑時表示，涉案巴士黑盒顯示被告開車6秒後隨即表現「不尋常」，時加速時急煞，形容其駕駛方式如「袋鼠跳躍」，即使有乘客叫停，被告仍不理勸告，令乘客蒙受焦慮與恐懼。

官：非常有可能不忿遭客罵

巴士作「武器」不可容忍

法官續說，被告「非常有可能」不忿遭乘客責罵脫班，遂「報復、還拖」，即使黑盒響起警號8秒，被告仍「故意高速駕駛」。法官表示，案發賽馬日理應是歡愉時刻，卻因被告自私，令車程變得「不安寧」，其行為「不可容忍」。

法官又說，本案為本港史上第二嚴重巴士車禍，有傷者至今仍受精神困擾，甚至不敢乘坐巴士，雖然判刑不可使死者復活，但仍須依靠判刑反映阻嚇性，判被告入獄14年。

停牌方面，法官認為被告駕駛時受情緒支配，以巴士作為「武器」報復，是「完全失敗」的車輛控制者，故判他終身停牌。

根據案情，被告前年2月10日傍晚6時駕駛872號巴士接載86名乘客，有乘客上車時曾責罵被告遲到脫班，被告當時無任何回應。

據生還乘客證供，被告開車後高速駕駛，落斜亦無減速，又多次緊急煞車，駕駛態度猶如「發脾氣」，有乘客揚聲着被告慢駛，有人感驚恐緊握扶手。

不理乘客叫慢駛 高速落斜肇事

至晚上約6時11分，被告駛至大埔公路大埔滘落斜段，加速至約時速75公里，並一直沒煞掣，最終導致車身向左翻側至行人路，車身數秒間在路上滑行24米，車上多人受傷，血迹斑斑。車禍釀成19名37至78歲乘客死亡，另有19名乘客重傷。

【案件編號：HCCC324/19】