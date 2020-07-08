港聞

港聞一

蔡英文：倘台人受不合理影響 或推反制措施

【明報專訊】港府公布實施《港區國安法》第43條的「實施細則」，台灣陸委會昨表示強烈不滿和譴責，批評內地當局企圖改變香港現狀，阻絕國際社會與香港的交流。台灣蔡英文昨表示，若港區國安法對台民眾造成不合理的影響，不排除會推出反制措施，她又批評港區國安法限制人民自由，是全世界主要民主國家都予以譴責的事情。

細則列明，警方可在保安局長批准下書面通知外國或台灣政治組織，要求在指定期限內交出指明資料，包括在港的活動、個人資料、資產、收入、收入來源及開支等，未有按要求提供資料可判罰款10萬元及監禁6個月。

43條：警有權促外地政治組織交資料

違令可囚半年罰款10萬

台灣陸委會昨表示強烈不滿和譴責。陸委會表示，該實施細則定義模糊及浮濫，對於長期在香港從事民間交流服務的台灣政黨、民間團體、駐港機構及人士極其不尊重及不友善，對在港台灣人製造恐慌，更扼殺台港正常交流互動。陸委會表示該法例形同思想審查，對此不但感到錯愕，也嚴正警告北京及港府不要踰越違反人權及侵害在港台灣團體及機構正當權益的界限。

陸委會警告京港：勿違人權侵權益

陸委會強調，台方關心香港情勢，但從未介入；台駐港機構更是經過雙方同意，提供民間交流服務，長年以來亦從未逾越分際。香港方面應依雙方協議保障台駐港機構不受任何政治干擾，切勿無限上綱、輕舉妄動，破壞台港及兩岸關係。

（港區國安法）

相關字詞﹕蔡英文 港區國安法

上 / 下一篇新聞

鄭若驊避答國安法基本法哪個大 稱不存在凌駕問題 兩者相輔相成
鄭若驊避答國安法基本法哪個大 稱不存在凌駕問題 兩者相輔相成
李家超與泛民駁火 斥郭家麒言論「粗口都不如」
李家超與泛民駁火 斥郭家麒言論「粗口都不如」
否認擴警權 林鄭稱香港末日難成立
否認擴警權 林鄭稱香港末日難成立
國安署徵用銅鑼灣維景 封路12小時 今早7時開幕 街坊回家需警帶路
國安署徵用銅鑼灣維景 封路12小時 今早7時開幕 街坊回家需警帶路
英議員促制裁林鄭 藍韜文：會檢視
英議員促制裁林鄭 藍韜文：會檢視
TikTok撤出香港 資科界憂骨牌效應
TikTok撤出香港 資科界憂骨牌效應
李家超：細則符合人權標準 張達明：基本上無王管
李家超：細則符合人權標準 張達明：基本上無王管
官斥報復 19死車禍九巴司機囚14年 港史上第二嚴重 認38罪另判終身停牌
官斥報復 19死車禍九巴司機囚14年 港史上第二嚴重 認38罪另判終身停牌
車長自幼患亞氏保加症 醫生：若培訓適當 能發揮所長
車長自幼患亞氏保加症 醫生：若培訓適當 能發揮所長
七旬翁切眼球 有傷者患PTSD
七旬翁切眼球 有傷者患PTSD
獨立委會倡巴士加安全帶 619輛全車已裝
獨立委會倡巴士加安全帶 619輛全車已裝
雷射筆照警眼1秒 女經理囚3個月
雷射筆照警眼1秒 女經理囚3個月
警供辭矛盾 設計師脫襲警罪
警供辭矛盾 設計師脫襲警罪
認藏行山杖及槌仔 大專生判入更生中心
認藏行山杖及槌仔 大專生判入更生中心
記協發表言論自由年報 主席：危急存亡之秋
記協發表言論自由年報 主席：危急存亡之秋
首5月532電騙 四成半假冒官員 警提醒：自稱國安法調查員者「基本上都是假」
首5月532電騙 四成半假冒官員 警提醒：自稱國安法調查員者「基本上都是假」
假地址商業登記申254萬 抗疫基金首遇詐騙 警拘兩人
假地址商業登記申254萬 抗疫基金首遇詐騙 警拘兩人
大馬力電單車新娘潭自炒 鐵騎士亡
大馬力電單車新娘潭自炒 鐵騎士亡
假卡集團網購電器轉售騙百萬元 警拘5人
假卡集團網購電器轉售騙百萬元 警拘5人
誕女放環保袋棄兒童之家 未婚媽媽判感化
誕女放環保袋棄兒童之家 未婚媽媽判感化
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】係咪參選 霍啟剛：仲思考緊 體育政策 指政府以資助心態「分餅仔」
【Emily】係咪參選 霍啟剛：仲思考緊 體育政策 指政府以資助心態「分餅仔」
【Emily】國安法前出暖帖 治癒系作家陳塵：要畀希望大家
【Emily】國安法前出暖帖 治癒系作家陳塵：要畀希望大家
【Emily】街站被破壞 林卓廷話報警45分鐘先見巡警
【Emily】街站被破壞 林卓廷話報警45分鐘先見巡警
【Emily】范國威區諾軒各獲立會31萬特惠金
【Emily】范國威區諾軒各獲立會31萬特惠金
【Emily】本研社成員話謝偉銓擅放相片
【Emily】本研社成員話謝偉銓擅放相片