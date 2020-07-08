李家超：細則符合人權標準 張達明：基本上無王管

法政匯思：無定義「緊急情况」易濫權

保安局長李家超昨出席立法會委員會聯席會議時表示，細則有7項措施，當中4個是現有法律的做法，3個有一些改動。法政匯思成員、執業律師黃鶴鳴表示，實施細則列明警方緊急情况下可以無手令入屋搜證，原本是出於其他條文如《進出口條例》；港區國安法引入類似條文，最大問題是未有為緊急或特殊情况定義，容易造成警方濫權。

黃鶴鳴說實施細則「寫得好求其」，例如《防止賄賂條例》條文有機制讓受調查人申請取回旅遊證件，「各種證件種類都有詳細列明」，但港區國安法只表示可以申請，詳情欠奉。

張達明：表面似現行條文 關鍵細節有改

港大法律學院首席講師張達明昨出席電台節目時亦表示，細則部分條文表面與現行法律條文差不多，但在關鍵細節上有改動，例如截取通訊由法庭把關，細則改為由特首批准。張達明又說，國安法實施細則內容完全偏離香港基本人權保障和立法程序規定，反映香港和內地在處理問題上已無分別。

李家超：緊急指或遭毁證疑犯逃走

民主派與建制派議員均對港區國安法下警方執法準則表示關注。勞工界潘兆平昨日詢問官員，警方在什麼「緊急情况」下可在無手令下入屋搜證，李家超解釋「緊急情况」是指申請手令所導致的延誤，會令有關證據被毁滅，或疑犯已逃走。

至於警方在什麼情况下毋須特首授權，可由警方高層授權監察，李家超表示，特首可指定首長級人員授權第2類監察，即在公眾地方、不是干擾運輸工具等情况，他舉例，在街上秘密監察屬入侵性較低的行動，強調授權的標準是對人權和執法間取得平衡。

（港區國安法）