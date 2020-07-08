TikTok撤出香港 資科界憂骨牌效應

港15萬用戶 TikTok：因「近期事件」停運

路透社報道，隸屬北京「字節跳動科技有限公司」的TikTok決定退出香港。TikTok發言人說，「鑑於近期事件，我們決定停止TikTok應用程式在香港市場運作」。TikTok是字節跳動旗下抖音的海外版，今年全球首季錄得超過20億次下載，TikTok去年8月在本港擁有15萬用戶。路透社引述知情者稱，香港市場不大，公司在港業務錄虧損；撤出香港是因為不清楚香港會否被完全納入北京的司法管轄之內。TikTok應用程式昨從香港區蘋果App Store及Google Play Store下架。消息傳出後，內地傳媒引述字節跳動中國CEO張楠稱，抖音在香港有很多用戶，將繼續為香港用戶提供服務。

美國國會議員之前質疑TikTok可能按中國法律要求，把用戶資料交予中國情報單位。美國國務卿蓬佩奧周一受訪時點名指，正研究禁止國民使用TikTok，警告或令私人資料「落入中國共產黨手中」。字節跳動推出TikTok，本意與中國劃清界線，強調營運不受中國控制，以吸引世界使用。

守國安法或違國際條例 可罰款億計

立法會資訊科技界議員莫乃光表示，因應TikTok的中資背景，在目前香港社會環境下難以發展，是次撤出香港是給外國市場「獨立於中國」的信息。莫又認為，若TikTok遵守港區國安法，或違反外國循規要求，今次表態反映條例問題，其撤出市場或引起骨牌效應，除首當其衝的資訊科技公司，數據中心、美資銀行等亦可能受條例影響。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，除港區國安法外，市場遍及全球的公司還須遵守其他國家法律。他舉例，為滿足港區國安法或須向第三方交出個人資料，因而或觸犯歐盟《通用數據保障條例》，罰款以億元計，估計TikTok因此撤出香港。

Google Zoom停向港執法機關交資料

另外，Google和視像會議軟件Zoom加入facebook（fb）和Twitter行列，表明以維護言論自由為由，暫停處理香港執法機關索取用戶個人資料的要求。資料顯示，fb去年下半年共收到241宗香港官方索取用戶資料的要求，其中46%應要求交出資料。相較之下，美國當局同期向fb索取用戶資料超過5.1萬次，fb應88%要求交出資料。美國警方和司法機構亦不時以查案為由，要求Google交出疑犯手機位置資料。Google強調公司已縮減披露給警方的可識別信息量。

（港區國安法）