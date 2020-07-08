英議員促制裁林鄭 藍韜文：會檢視

稱名單僅第一步 歡迎提出更多名字

保守黨議員施志安（Iain Duncan Smith）在國會上提到新疆維吾爾族和香港的問題，詢問當局是否準備好採取制裁措施，無論對方地位有多高，「甚至是從林鄭月娥開始，以我所知，她的家人都享有英國護照的特權？」工黨議員布萊恩特（Chris Bryant）亦敦促外交部認真考慮林鄭月娥應否在制裁名單之上。藍韜文回應稱，今次名單只是第一步，歡迎國會議員以至非政府組織提出更多名字加進名單，又強調須基於證據作決定。

中國駐英大使劉曉明同日批評，英政府一直就香港事務發表不負責任的言論，又斥英國宣布向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供入籍途徑，是粗暴干涉中國內政。藍韜文否認劉曉明的說法，並指出中國簽署了《中英聯合聲明》，確保港人享有自由，「這是關乎信任的問題，全球許多國家都有疑問，到底中國有否履行其國際義務？」

放寬BNO逗留期 林鄭：中國會回應

對於英國放寬BNO持有人逗留當地年期，特首林鄭月娥稱，難以明白為何西方國家以如此投入的態度評論，稱曾看過有評論是因為「the rise of China」（中國崛起），又說英國單方面改變有關制定，認為中國會認真回應。

（衛報/路透社）

（港區國安法）