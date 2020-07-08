國安署徵用銅鑼灣維景 封路12小時 今早7時開幕 街坊回家需警帶路

維園一街之隔 今凌晨掛國徽

銅鑼灣維景酒店位於銅鑼灣道148號，毗鄰大坑住宅區，對面是皇仁書院，一街之隔便是維多利亞公園。本報記者昨日所見，酒店正維修，大堂玻璃幕門被圍封，酒店頂層外牆搭上棚架，今凌晨時分大廈外牆已掛上國徽。

灣仔區議會主席楊雪盈昨晚7時許在Facebook表示，收到灣仔警民關係科確認，今早銅鑼灣維景酒店將會有國安公署開幕儀式，凌晨零時至中午12時實施封路，銅鑼灣道至禮賢里一帶會有交通改道措施。本報接獲消息稱，開幕禮約早上7時舉行，特首及國安委成員會出席開幕禮，警方日後或會因應風險安排警員恆常於酒店站崗。

灣仔區會主席去信林鄭促交代 未有回覆

楊雪盈接受本報查詢時稱，警方向她表示，如封路時段有居民要歸家，會有警民關係科人員帶他們進入封鎖範圍。她對於國安公署在該區設立表示錯愕，稱消息令許多街坊不安，不知道公署大樓內會設置什麼裝置、會否監控個人私隱，以及公署人員有無武器等。她表示已去信要求特首林鄭月娥交代，至昨晚政府未有正式回應，對此失望。她說此事事前無諮詢，對街坊極不公平。

有街坊憂「一落街就遇到公安」 有人稱「犯法的人先驚」

大坑街坊曾小姐表示，對於國安公署在區內設立感憤怒，亦不歡迎。她說，上月已見酒店圍封，上周有職員搬走牀褥牀單，已令她奇怪。她擔心日後「一落街就遇到公安，在餐廳講一句『光復香港 時代革命』會被人拉」。她亦認為封路帶來不便。街坊陳小姐說，昨日才知悉酒店被徵用作國安公署，覺得「好恐怖」。被問會否擔心有國安人員，她回應稱「唔方便答」，稱「宜家任何嘢都唔講得」。另一街坊林女士則稱，對設立公署無什感覺，稱「最緊要香港平安」，又說「犯法的人先會驚」。

消息指設安保情報反恐等部門 公安國安派員

國務院本月3日任命中央駐港維護國家安全公署的高層，署長由曾處理烏坎事件的廣東省委常委鄭雁雄出任，副署長分別由公安部駐港中聯辦警務聯絡部部長李江舟以及孫青野出任。

本報獲悉，國安公署內部將成立多個部門，包括安保、情報、反恐及國際事務等與香港執法部門對接。工作人員將從公安部或國安部選派。消息人士稱，除超越香港警方管控範疇的極端個別個案外，國安公署不會干涉警方執法。他稱，鑑於香港面臨的是國家級情治單位對香港社會的系統性滲透，依香港本身能力難以應對，國安公署會加強與香港執法部門聯動，並分享情報分析信息。消息人士又稱，按香港社情，除日常社會安保，還涉反恐、反間諜，以及情報和國際事務等，國安公署會設置相關架構和部門，負責人由公安部或國安部選派。赴港工作前，選調人員除需要例行背景調查，還需熟悉和學習包括香港國安法在內的香港現行法律法規，並接受必要培訓。

明報記者

（港區國安法）