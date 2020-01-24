港聞

港聞二

【Emily】出版總會挑戰200選民資格 被裁反對無效

【明報專訊】立法會選舉「體育、演藝、文化及出版」界別（下稱體演文出）臨時登記冊嘅登記選民有4163個，其中約200個出版界團體選民資格遭香港出版總會有限公司（總會）反對，被挑戰嘅包括由鍾庭耀任主席嘅香港民意研究所有限公司。不過，噚日聆訊審裁官裁定總會反對無效，有關選民資格全部獲確認。

據了解，總會認為選民登記條件係領有「報刊發行人牌照」後運作12個月，質疑有人「突擊申請牌照」嚟左右選舉結果。但審裁官認為條文無相關明文規定。根據立法會條例第25（4）條，團體喺申請登記為功能界別中團體選民前12個月內維持運作，就符合資格。據悉，有部分被反對嘅選民並非出版界。

Chickeeduck周小龍選藝文界 名人站台

另外，連鎖童裝店Chickeeduck行政總裁周小龍噚日正式宣布參選體演文出界別，上屆出戰同一界別敗北嘅藝發局委員周博賢、港大法律系副教授戴耀廷、歌手黃耀明等為佢站台。周小龍話，香港言論空間不斷收窄，希望可以「幫香港做啲嘢」。上個月佢喺舖頭擺持「光復香港 時代革命」旗幟嘅香港民主女神像，佢話係希望支持創作者，唔擔心被取消參選資格。

被問到估計勝算幾高，周認為體演文出界嘅未知數比地區直選大，難以估計。周小龍喺2014至15年出任香港網球總會主席，佢覺得自己認識體育界別發展，但都承認要時間學習唔同業界知識。

相關字詞﹕周小龍 立法會選舉

上 / 下一篇新聞

坪石粥舖再有員工確診 食客陽性 老人院首現初步確診 梁子超：或「第三波」警號
坪石粥舖再有員工確診 食客陽性 老人院首現初步確診 梁子超：或「第三波」警號
300樣本瓶兩小時派光 排隊居民鼓譟
300樣本瓶兩小時派光 排隊居民鼓譟
近兩月逾7萬人次免檢疫入境
近兩月逾7萬人次免檢疫入境
患者曾到保安道街市 檔戶：空氣侷促戴口罩辛苦
患者曾到保安道街市 檔戶：空氣侷促戴口罩辛苦
150公司零僱員 獲批工資補貼 職工盟：或涉炒人改聘低薪者 促堵漏洞
150公司零僱員 獲批工資補貼 職工盟：或涉炒人改聘低薪者 促堵漏洞
2萬申請微企僅一員工 香薰店獲款2700請兼職
2萬申請微企僅一員工 香薰店獲款2700請兼職
疫情失工程大單 德國寶家電銷量飈「打和」
疫情失工程大單 德國寶家電銷量飈「打和」
民主派周末初選 252投票點 暫新西設票數門檻 戴耀廷認不夠信心達標
民主派周末初選 252投票點 暫新西設票數門檻 戴耀廷認不夠信心達標
戴：按普通法理解 初選無違法
戴：按普通法理解 初選無違法
人肉路障兩死車禍 官稱警指示導致 提4項改善建議 兩死者裁死於意外
人肉路障兩死車禍 官稱警指示導致 提4項改善建議 兩死者裁死於意外
兩受傷車主拒評裁決 未知何時索償成功
兩受傷車主拒評裁決 未知何時索償成功
殺妻女囚終身 醫委會判許金山無限期除牌
殺妻女囚終身 醫委會判許金山無限期除牌
檢討港台小組 丁葉燕薇掌舵 梁家榮無份 學者：明顯公僕化
檢討港台小組 丁葉燕薇掌舵 梁家榮無份 學者：明顯公僕化
「遙距營商」批不足款 創科署：部分方案「抬高」成本
「遙距營商」批不足款 創科署：部分方案「抬高」成本
周庭認煽惑及參與圍警總 稱免審訊消磨意志 有心理準備入獄
周庭認煽惑及參與圍警總 稱免審訊消磨意志 有心理準備入獄
一日兩宗 警證供存疑 兩人分脫襲警拒捕罪
一日兩宗 警證供存疑 兩人分脫襲警拒捕罪
PTU認賣冒牌波鞋 求情稱曾處理示威「英勇受傷」
PTU認賣冒牌波鞋 求情稱曾處理示威「英勇受傷」
稱遭惡意檢控藏毒 脫罪男索償345萬
稱遭惡意檢控藏毒 脫罪男索償345萬
待重建唐樓屢停電 檢疫住戶避熱離家
待重建唐樓屢停電 檢疫住戶避熱離家
港大破解DNA修復機制 助研治癌
港大破解DNA修復機制 助研治癌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】1030萬置業 鄺仔被跟蹤
【Emily】1030萬置業 鄺仔被跟蹤
【Emily】陳學鋒話示威完收錢 許智峯告誹謗
【Emily】陳學鋒話示威完收錢 許智峯告誹謗
【Emily】破九西2：4格局 梁美芬：靠新選民
【Emily】破九西2：4格局 梁美芬：靠新選民
【Emily】教局常秘楊何蓓茵料調公務員局
【Emily】教局常秘楊何蓓茵料調公務員局