【Emily】出版總會挑戰200選民資格 被裁反對無效

據了解，總會認為選民登記條件係領有「報刊發行人牌照」後運作12個月，質疑有人「突擊申請牌照」嚟左右選舉結果。但審裁官認為條文無相關明文規定。根據立法會條例第25（4）條，團體喺申請登記為功能界別中團體選民前12個月內維持運作，就符合資格。據悉，有部分被反對嘅選民並非出版界。

Chickeeduck周小龍選藝文界 名人站台

另外，連鎖童裝店Chickeeduck行政總裁周小龍噚日正式宣布參選體演文出界別，上屆出戰同一界別敗北嘅藝發局委員周博賢、港大法律系副教授戴耀廷、歌手黃耀明等為佢站台。周小龍話，香港言論空間不斷收窄，希望可以「幫香港做啲嘢」。上個月佢喺舖頭擺持「光復香港 時代革命」旗幟嘅香港民主女神像，佢話係希望支持創作者，唔擔心被取消參選資格。

被問到估計勝算幾高，周認為體演文出界嘅未知數比地區直選大，難以估計。周小龍喺2014至15年出任香港網球總會主席，佢覺得自己認識體育界別發展，但都承認要時間學習唔同業界知識。