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2020年7月7日星期二
港聞二
坪石粥舖再有員工確診 食客陽性 老人院首現初步確診 梁子超：或「第三波」警號
300樣本瓶兩小時派光 排隊居民鼓譟
近兩月逾7萬人次免檢疫入境
患者曾到保安道街市 檔戶：空氣侷促戴口罩辛苦
150公司零僱員 獲批工資補貼 職工盟：或涉炒人改聘低薪者 促堵漏洞
2萬申請微企僅一員工 香薰店獲款2700請兼職
疫情失工程大單 德國寶家電銷量飈「打和」
民主派周末初選 252投票點 暫新西設票數門檻 戴耀廷認不夠信心達標
戴：按普通法理解 初選無違法
人肉路障兩死車禍 官稱警指示導致 提4項改善建議 兩死者裁死於意外
兩受傷車主拒評裁決 未知何時索償成功
殺妻女囚終身 醫委會判許金山無限期除牌
檢討港台小組 丁葉燕薇掌舵 梁家榮無份 學者：明顯公僕化
「遙距營商」批不足款 創科署：部分方案「抬高」成本
周庭認煽惑及參與圍警總 稱免審訊消磨意志 有心理準備入獄
一日兩宗 警證供存疑 兩人分脫襲警拒捕罪
PTU認賣冒牌波鞋 求情稱曾處理示威「英勇受傷」
稱遭惡意檢控藏毒 脫罪男索償345萬
待重建唐樓屢停電 檢疫住戶避熱離家
港大破解DNA修復機制 助研治癌
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【Emily】1030萬置業 鄺仔被跟蹤
【Emily】出版總會挑戰200選民資格 被裁反對無效
【Emily】陳學鋒話示威完收錢 許智峯告誹謗
【Emily】破九西2：4格局 梁美芬：靠新選民
【Emily】教局常秘楊何蓓茵料調公務員局
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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