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港大破解DNA修復機制 助研治癌

【明報專訊】人體細胞內DNA（脫氧核糖核酸）的損傷和修復，與乳癌、着色性乾皮症等多種疾病有關，但外界對DNA受損後的修復機制所知不多。港大醫學院學者經過3年研究，發現DNA內一個名為「DYRK1B」的基因與DNA修復有關，有助解開DNA修復之謎，有助為日後進一步研究治療癌症等疾病。

找出關鍵基因 抑制即損DNA

人體內的DNA會不斷受損，除DNA本身會有自然損傷，曬太陽、吸煙等也會令DNA造成額外損傷。DNA受損後一般可自我修復，但若修復機制有問題，就可能導致乳癌、着色性乾皮症、布盧姆綜合症等疾病。港大醫學院的研究團隊花3年時間，利用藥物抑制DNA上的不同基因，以篩查各個基因對DNA修復是否有影響，最終發現基因「DYRK1B」被抑制後，DNA明顯出現損傷，而且受損的主要是DNA當中最有用的5%基因。團隊相信，DYRK1B是影響DNA修復機制其中一個關鍵因素。

負責研究的港大醫學院助理院長、生物醫學學院教授禤承恩稱，以往有研究顯示，DYRK1B或與糖尿病、高血壓等有關，下一步仍要繼續研究DYRK1B影響DNA修復的機制，會導致什麼疾病。

禤承恩說，人體若缺乏DYRK1B，或令DNA自我修復有問題；若DYRK1B太活躍，亦可能令DNA修復出錯，或演變成癌症。他說，發現DYRK1B影響DNA修復的機制，有助進一步研究癌症藥物新標靶和個人化醫療，例如類似透過檢測BRCA1和BRCA2基因變異來預防乳癌，日後或能透過檢測DYRK1B基因，來預測是否會患上某些疾病；另亦可研發DYRK1B抑制劑，以治療因DYRK1B太活躍而引起的癌症。

相關字詞﹕港大醫學院 基因 DNA修復

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