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港聞二

待重建唐樓屢停電 檢疫住戶避熱離家

【明報專訊】政府去年底以《收回土地條例》收回土瓜灣多幅土地交市區重建局重建，其中在鴻福街1至3號唐樓，有未獲安置居民反映疫情拖慢安置進度，獲發單位前只能繼續居於現址，惟近月唐樓多次停電，上月29日更於深夜停電近6小時，有正接受家居檢疫的住戶難抵酷熱，走出家門到天台乘涼。居民質疑市建局以「斷電」逼遷，只好於家中長備蠟燭；局方則稱，初步疑是樓宇內的漏電斷路裝置被人意外觸碰引致停電。

明報記者 陳冬綾

市建：疑有人意外觸碰斷路裝置

中電發言人稱，上月29日當晚接報後已派人到場檢查，確定供電正常，停電原因需向業主查詢。市建局回覆稱，涉事樓宇仍有5戶未遷出，局方以政府代理人身分委聘物業管理公司負責樓宇管理及日常維修，當晚10時已通知維修承建商檢查，翌日凌晨2時許完成檢查，其後恢復供電。局方初步懷疑是樓宇內漏電斷路裝置被人意外觸碰而跳掣引致停電，會進一步調查，並已為該裝置加裝可上鎖的保護蓋，由榮光街的24小時保安處管有鎖匙。

居民：市建物管「一個推一個」 求助無門

嚴先生與妻育有兩名2歲及3個月大幼兒，一家四口與兄嫂同住鴻福街1號唐樓一劏房單位超過5年。他的父親上月22日從內地來港暫住，要接受14天家居檢疫。嚴說，上月29日晚9時許大廈突然停電，居民紛紛走到街上乘涼，並致電中電、市建局及管理公司求助，惟三方均一度無人認責，居民最終報警。

疫下停擺 住戶未獲安置

嚴說，正檢疫的父親難抵酷熱，需要離開家門到天台乘涼；其3個月大兒子則無法入睡，不斷哭，嚴要以紙張為他撥涼，哄他入睡。嚴說，當晚有社區組織成員知悉大廈停電，幫忙聯絡市建局，至翌日凌晨近3時始恢復電力，惟翌日晚上相若時間，大廈再次停電一小時。嚴說已就安置事宜向市建局遞交文件作入息審查及分戶安排，惟局方工作早前受疫情影響停擺，至今仍未抽籤選擇安置單位。他說大廈近月多次停電，市建局及管理公司卻「一個推一個」，令居民求助無門。

陳女士一家四口居於不足200方呎的劏房。她早前因抽中一個曾被淋潑紅漆的單位，正與市建局重新商討安置安排。她形容上月29日當晚「叫天不應、叫地不聞」，警員到場後亦只詢問居民有否不適、是否需要看醫生便離開。她說近月最少停電5次，質疑市建局以「斷電」逼遷，但獲安置前只能居於上址，唯有在家中長備蠟燭和用電池的小風扇。

區議員稱非鮮見 批管理不善

跟進事件的九龍城區議員李軒朗說，上月29日當晚管理公司職員在場，惟無法安排電工師傅維修，居民致電市建局求助，局方至翌日凌晨近3時才安排電工到場，經檢查後相信有人「手多」碰過電掣導致停電。李認為舊樓停電非新鮮事，市建局可提早將技工電話交予管理公司，一旦有停電或停水，可交管理公司即時處理，今次事件反映局方與管理公司溝通不善。李續說，現時鴻福街居民陸續遷出，僅餘的住戶易被忽略，他批評市建局管理不善。

翻查資料，地政總署去年9月以《收回土地條例》收回春田街／崇志街、庇利街／榮光街、鴻福街／銀漢街、鴻福街／啓明街、榮光街、啓明街／榮光街土地，交市建局重建住宅。受影響的合資格住宅業主可獲法定補償及在適當情况獲發津貼；住宅租戶則可選擇安置入住公屋出租單位或領取現金津貼，選擇安置方案者可抽籤3次選擇單位。

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