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港聞二

PTU認賣冒牌波鞋 求情稱曾處理示威「英勇受傷」

【明報專訊】在過去一年社會事作中執行前線任務的機動部隊警員，去年9月透過網上平台售賣冒牌球鞋，在港鐵站交收時被海關拘捕，其間一度反抗並傷及3名關員。警員昨在觀塘裁判法院承認出售偽造商標物品、管有偽造商標物品作售賣及抗拒海關人員共4罪，獲准保釋至7月20日判刑，待其社會服務令報告完成。辯方求情稱，事件或對被告的「夢想職業」蒙上陰影。

稱曾被起底影響情緒

被告黃港恆（25歲）於2017年加入警隊。辯方求情稱，被告在過去一年社會事件中以機動部隊隊員身分執勤，除曾「英勇受傷」外，亦被「起底」，住所外曾被貼上不同單張，令其精神及情緒均受影響。辯方又說，被告賣冒牌波鞋只是「一時糊塗」，因其兒子出生後需騰出家中空間才出售波鞋，事前不知道是冒牌，其住所亦無被搜出其他冒牌貨。至於抗拒海關人員則因「一時情急，非氣急敗壞逃走」，已感懊悔，望向事主道歉。

辯方呈上52封由被告家人及同事等人所撰的求情信，以證明被告在親朋及同事眼中有良好品格及工作態度。辯方又稱，被告稍後會就案件接受警方內部紀律聆訊，或會令其「夢想職業」蒙上陰影。

裁判官杜浩成押後判刑時稱，社會對警員「認真執法之餘亦要以身作則」有合理期望，被告作為警員，卻因守法意識不足犯事，幸好事件與執勤無關，否則案件性質更嚴重。

4項控罪指被告於2019年9月26日在觀塘港鐵站近A出口，分別售賣及管有兩對同類冒牌球鞋作售賣用途，並抗拒兩名海關人員執行職務。

【案件編號：KTCC335/20】

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