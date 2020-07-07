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周庭認煽惑及參與圍警總 稱免審訊消磨意志 有心理準備入獄

【明報專訊】前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭涉於去年6月21日包圍警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結及參與未經批准集結等3罪。案件昨日在東區裁判法院再訊，黃及林不認罪，排期候審，周則表示法律程序消磨意志，考慮到自己沒有案底，獲輕判機會較其餘兩人高，故決定認罪。3人續獲保釋至8月5日在西九龍裁判法院再應訊，屆時法庭將處理周庭的求情及判刑，同時黃及林的審訊將作審前覆核。

同案黃之鋒林朗彥不認罪

周庭（23歲）由資深大律師駱應淦代表，他表明周庭將承認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，以及一項「明知而參與未經批准集結」罪。

周自言無案底 或不判監

周庭在庭外表示，法律程序消磨意志，對被捕者而言亦是一種打壓，她考慮到自己沒有案底，法庭判處非監禁刑罰的機會較高，故選擇認罪。她強調有心理準備被判監禁，又說現階段無法預計將來，「個腦一片空白」，只能說隨着《港區國安法》落實，面對的政治打壓將趨嚴峻，望同路人的信念不會動搖。

同案被告黃之鋒（23歲）及林朗彥（25歲）同否認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，黃另否認一項「組織未經批准集結」罪及一項「明知而參與未經批准集結」罪。

控方透露將傳召21名證人指證黃林二人。主任裁判官錢禮將案押後至8月5日作審前覆核，屆時將一併宣讀有關周庭的認罪案情，以及處理她的求情及判刑，並批准3名被告繼續保釋。

【案件編號：ESCC2031/19】

明報記者

（反修例風暴）

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