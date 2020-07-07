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「遙距營商」批不足款 創科署：部分方案「抬高」成本

【明報專訊】政府推出「遙距營商計劃」（D-Biz）支援企業在疫情下以資訊科技方案繼續營運，上月宣布由5億元加碼至總額15億元，惟計劃遭申請企業批評遭大副削減資助額。創新科技署長潘婷婷解釋，政府批出資助毋須與企業配對，出現「抬高」（inflate）成本情况，署方需替公帑把關，故削減部分申請額。署方及協助審批的生產力促進局勸喻申請企業使用現有平台，並稱企業以政府批出金額足夠令其完成所申請方案。

不批板腦手機 批攝像頭揚聲器

創科署數字顯示，截至昨日中午，政府共收1.52萬申請，中小企佔約九成。最多申請來自零售業，估計實體店受疫情影響大，其次為進出口貿易業及服務行業，如髮廊、活動籌劃、旅遊等，亦有如補習社等教育和培訓行業在疫情下申請方案轉型網上教學，而負責審批的生產力局稱，一般辦公室設備如平板電腦、手機等不會獲批，署方只批出攝錄鏡頭、揚聲器等與方案「直接有關」的必要硬件。在已處理的首批160宗申請中，約84%接受、6%拒絕、其餘17宗考慮中。

稱申請者毋須配對出款 需為公帑把關

計劃推出以來，有業界批評遭政府削減申請額，又稱政府一般只批出三成，致令度身訂做的網上營商方案缺乏足夠資源完成。創科署數字顯示，首階段收到的1094宗申請中，26%申請額10萬以下；介乎10萬至20萬的有27%；而最多的47%申請最高金額的20萬至30萬，千多個申請中平均獲批的金額為4萬元。

潘婷婷解釋，計劃毋須強制申請者按比例與政府撥款配對，致令部分方案有「抬高」（inflate）成本的情况，署方需為公帑把關，故審視有關方案後，削減不必要或非與計劃直接有關的項目申請。

潘婷婷建議，企業可留意坊間一些現成平台，了解申請使用費用，亦可直接以平台報價向署方申請，避免「度身訂做」方案。本報曾報道有服務供應商投訴，替客戶申請開設網店，其中「教學課程」和「網上宣傳」費用均被削減。創科署助理署長李芷彤解釋，撥款會資助申請者在一個平台約5個月的廣告費，而教學所用資助上限為整個項目的10%。

逼企業「走第一步」 長遠可申科技券

潘婷婷說，申請人若獲批後發現金額不足，可選擇不接受，亦可轉用其他服務供應商開發，毋須經當局審批，惟撥款額不變。她重申計劃是希望「逼」企業在疫情期間「走出第一步」，嘗試遙距營商，若企業日後有意作中長遠發展，可考慮申請科技券資助。

明報記者

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