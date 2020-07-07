檢討港台小組 丁葉燕薇掌舵 梁家榮無份 學者：明顯公僕化

助理廣播處長張健華在列 港台：局方邀請

港台發言人回覆，會配合小組工作並提供支援。被問梁家榮是沒獲邀加入，抑或港台派張健華加入，港台機構傳訊組總監伍曼儀說名單是由局方邀請。

商經局：小組與港台人員溝通 不參與製作

商經局昨宣布由首長級政務主任丁葉燕薇出任專責小組主任，成員包括港台助理廣播處長張健華、來自行政主任、庫務會計師和管理參議主任等職系的現職公務員或退休後服務合約僱員。該局稱他們具廣播服務、行政管理、資源管理及機構管理顧問工作等知識和經驗，並補充稱小組約10人，會與港台人員溝通，但不會參與製作或編輯決定。

小組三大範疇工作包括檢視港台的行政管理；檢視港台執行審計報告建議的進度；檢討港台的管理制度、工作流程和執行方式，確保全面遵守《香港電台約章》。

丁太曾任候任辦秘書長 特首辦常秘

丁太曾任職房屋署、公務員事務局、行政長官辦公室及保安局等，2009年9月至2011年10月任發展局副秘書長（工務）時，為林鄭月娥下屬；其後於2011至2017年任郵政署長，當中2015年區議會選舉及2016年立法會新界東補選，有選舉單張有「自治」、「建國」等，被郵政署拒免費郵寄。

丁太於2017年特首選舉為候任特首辦秘書長，林太當選後，她曾任特首辦常秘，現為發展局主任（工務）特別職務。

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，小組主要為公務員，明顯要令港台運作「公務員化」，包括跟從上級指令、勿令政府蒙羞，料會剝弱港台傳媒角色。她相信小組會以「微管理」方式審視，會令港台失去彈性及自主，運作上「綁手綁腳」。

工會質疑無傳媒經驗 盼加入員方代表

香港電台節目製作人員工會關注丁太在傳媒、傳訊及新聞方面無經驗，質疑有否足夠判斷力及「主觀意志」作合情合理的檢視，「還是以政治壓倒一切」。工會冀小組可加入員方代表反映製作實况，「不應漠視前線員工聲音」。

商經局稱，張健華熟悉港台運作，亦具廣播經驗，有助檢討，小組會與港台相關人員溝通。