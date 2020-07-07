殺妻女囚終身 醫委會判許金山無限期除牌

另無申報案件 裁專業失當

許金山因在囚缺席聆訊，昨亦沒代表律師到場。劉允怡在判辭中指出，謀殺屬最嚴重罪行，從事件中看出被告已不適合擁有醫療的專業資格，故判處他無限期從普通科及專科醫生名冊除名，即時生效。另由於案情嚴重，許一直未向醫委會申報案件是不可原諒，故裁定其專業行為失當，向其發警告信。劉續稱，今次是他在任以來處理首宗涉及醫生謀殺的案件，強調絕不希望再有類似事件發生。許金山正就案件上訴，劉稱若他上訴得直，亦可到醫委會上訴。

許金山被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬及次女許儷玲，案情指當日有途人發現一輛黃色Mini Cooper停泊西貢西澳村巴士站外，兩人躺在前座司機和乘客位，警方接報將兩人送院，母女最終不治。警方驗屍後發現兩人死於一氧化碳中毒，驗車發現機件沒故障，最後發現毒氣來自車尾箱的瑜伽球。另外，許亦被指控在法院定罪後，未能在28日內向醫委會申報案件，犯下專業失當。