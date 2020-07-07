兩受傷車主拒評裁決 未知何時索償成功

受傷最嚴重的私家車車主李承閔曾在庭上供稱，他駛至案發路段時，看到警員揮動右手示意慢駛，當他接近停下時就有車從後猛撞其座駕，被撞至腦出血。李昨在接受本報查詢時稱對裁決「無意見」，但車禍令他記憶力有問題，亦不能長時間駕車。他透露已將索償事宜交律師處理，知道律師一直與律政司接觸，但不知進度。

另一輛私家車車主鄭銘澤當時身處截車警員的左後方、李承閔前方。鄭銘澤雖同樣向本報表示，對裁決沒有評價，亦不評論警員是否做錯，但他稱警員當時「直情係停車，預備緊停車熄匙」。他說幸好當天只受輕傷，但私家車則要整架報銷。被問到索償一事，他表示會由私家車所屬的保險公司處理，據知律政司已承諾會賠償，但目前尚未有任何進展。

大律師陸偉雄接受本報查詢時表示，雖然死因庭的裁決沒有約束力，但死因裁判官頒下裁決時強調，因警察的手勢才釀成意外，故死因庭的裁決對傷者或死者家屬索償「更有利」。

陸偉雄：裁決更有利索償

死者家屬獲賠金額或減

陸續稱，交通意外須有人負責，他相信死者家屬可依賴死因研訊的證據和證供，考慮向警務處提出民事索償。雖有證據顯示死者超速駕駛及毒駕，但不代表警方對意外中死者沒責任，只是基於分擔責任原則，死者須承擔部分責任，賠償金額或會減低。