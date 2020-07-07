人肉路障兩死車禍 官稱警指示導致 提4項改善建議 兩死者裁死於意外

裁判官綜合證供稱，七人車司機鍾逸揚（終年37歲）於2018年2月11日下午約5時半在冰毒的影響下駕駛私家車，載着當時乘客張梓豪（終年26歲）高速駛至粉嶺公路近九龍坑路段時，猛撞由警員示意慢駛停下的私家車，導致車輛翻側，致令楊、張兩人死亡。

稱涉事警員手勢與截停車沒分別

周官指，當日在粉嶺公路截停車輛的警員伍日溪雖稱自己只想拖慢後方私家車車速，而無意停下車輛，但影片顯示他曾伸出右手，手掌向後而沒有揮動，該手勢跟截停車輛「沒有分別」。周官直言，意外是因為相關車輛根據伍的指示慢駛甚至停下而發生。

周官續指，據《警察通例》第41章，警員不可純粹為截停目標車輛，而徵用或截停其他車輛以阻擋道路，除非在特殊情况，警員判斷不截停目標車輛所造成的危險，遠大於攔截其他車輛去阻截目標車輛的風險；警員在截車時亦要考慮安全及必要性等因素。

官：警隊假設警員用常理評估風險

屬過度聽之任之

被問到交通警員有沒有接受截車風險評估的訓練，交通總部高級警司區永樑作供時稱，「話係訓練又得，路面經驗又得，好多都係common sense（常識）」。周官認為，若警隊假設警員在評估風險時均運用常理，則是「過度聽之任之，而不作準備」，直言常理只會在辦公室內、沒有事發生時才顯而易見，但在高速公路追車時就不一樣，例如是次意外中警員就在一無所知的情况下仍選擇拖慢車輛。

區作供時又指，警員會自行上網閱讀《警察通例》，但周官引述庭上作供的兩名警員都沒有如警司作言，上網重溫通例，亦曾表示不記得通例內容。周官認為，警方須確保警員熟悉《警察通例》第41章有關截停車輛的守則，因為截車是突發事件，情况未能預測，要熟讀通例才能作出合適的決定及評估。

下令警務處6個月內覆所採措施

周官最後向警務處提出四項建議，包括採取積極措施確保所有警員熟悉有關通例，例如在訓練日重溫守則；避免在電台執勤的警員與任何人作私人交談；及指揮官應在警員追截車輛時給予指示。周官下令警務處須在6個月內向死因庭回覆，採取了甚麼措拖執行建議。

警隊事後成立了檢討委員會，區永樑早前作供時表示，指引「基本上行之有效」，但委員會仍未有最終結論。曾在立法會保安事務委員會，要求警方交代事件的立法會議員林卓廷昨日回覆本報查詢時指，警隊在是次事件「錯得好緊要」，假設警員有常識是十分荒謬，而死因庭的裁決是「一大巴冚落警隊度」。

【案件編號：CCDI196-197/18】