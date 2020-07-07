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戴：按普通法理解 初選無違法

【明報專訊】《港區國安法》生效後，港大法律學院副教授戴耀廷收到不少查詢會否繼續舉行初選，他昨於記者會表示，以普通法理解國安法，民主派初選無違法，全個過程是市民自主參與，參選人按之前協調的協議，看不到有任何人操控，「完全是本地行為」。

稱全程本地行為 無外國支援

戴耀廷說，初選可能被指觸犯國安法的條例分別是第22條和29條，前者訂明以武力、威脅使用武力或非法手段嚴重干擾、阻撓、破壞政權機關依法履行職能。他指出，當選人日後行使《基本法》賦予立法會的權力，例如否決財政預算案，屬合法手段，難以理解為非法。至於29條勾結外國勢力危害國家罪，包括操控、破壞選舉並造成嚴重後果，他強調初選由市民自主參與，參選人或團體按協議及投票結果，自行決定是否參與政府舉行的選舉，「整個過程全自主決定，見不到任何人操控」。他又說，初選以本地眾籌形式舉行，不存在外國支援。

對於初選參選人可能在正式參選時被DQ （取消資格），戴說暫未見國安法會否令選舉主任的權力更大，至於參選確認書的法律地位會否更高，他稱按國安法的條文難以說清。問到若民主派最終參選名單與初選名單「面目全非」，戴認為會令更多市民明白9月立法會選舉的作用，是要反對惡法治港，指市民未必很認識參選人，但肯定有更高投票意欲。

相關字詞﹕港區國安法 戴耀廷

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