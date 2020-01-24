民主派周末初選 252投票點 暫新西設票數門檻 戴耀廷認不夠信心達標

周六日朝9晚9 議辦黃店街站投票

「民主派35+公民投票」於一連兩日在本周六、周日舉行，投票時間由每日早上9時至晚上9時，根據已公布名單有252個投票服務點，當中不少是議員辦事處，另有80多間「黃店」或街站，部分服務點設有紙本選票，且開放時間不一；市民投票後會由現場工作人員確認選民身分，再上載電子選票到系統。投票結果最快下周一（13日）公布，作為初選9月立法會選舉的出選名單。

受委託舉行初選的民主動力早前公布52張參選名單，負責協調初選的戴耀廷表示，各區已定出勝出初選的「入閘」數目，其中九龍西及港島區會在初選投票結束後再協調出選的隊伍數目。

去年泛民得票一成作門檻 倡各區跟

此外，只有地區選舉選民人數最多的新界西設有選票門檻，門檻為4.8萬張票，戴耀廷解釋，選票門檻為去年區議會選舉中，民主派在新界西各選區獲得的總票數的一成，他稱已向其他區建議，以相同計算方法作為門檻，若該區總票數未達門檻，參選人會再商討出選隊伍的數目。他稱假設商討結果是全部入閘，根據協議原則，選前民調會定出若干隊最終參選隊伍。

港區國安法下，對於達到一成的選票門檻是否樂觀，戴承認信心不太夠，但認為市民不應被恐懼統治，「唔可以人哋未劃紅線，自己劃咗先，然後咩都唔做」。他說，若市民認同「35+」卻不參與投票，便達不到「35+」的目的，強調是否達標不是他個人的事，而是大家的事。

籲勿自劃紅線 達標「大家的事」

對於若投票服務站受破壞或滋擾，另一負責協調初選的立法會前議員區諾軒說，各服務點會有票站主任維持秩序，以免市民觸犯「限聚令」，並視乎需要決定是否關閉服務站。戴耀廷補充，選民在同區任何服務點都可投票，若鄰近服務點需關閉，他鼓勵市民到其他地點投票。