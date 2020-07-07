疫情失工程大單 德國寶家電銷量飈「打和」

推防疫產品 擬再申補貼搞市場推廣

有200多名員工的德國寶已申請第一期「保就業」計劃。陳國民說，該公司約兩成生意額來自大型工程供應訂單，疫情令訂單延誤，導致損失數百萬元收入。他稱，公司在內地的廠房復工後，立即增加生產防疫產品，例如掛頸空氣淨化機、車用空氣淨化機等，加上市民在疫情間多留家用膳，公司的家庭小電器銷量大增，部分產品如氣炸鍋等銷量較疫情前倍增；網購收入亦比前增加兩三倍。

陳國民表示，2003年SARS疫情與現時有相似之處，疫症同樣來得急，市民不敢外出，他說是從當年的經驗調整經營策略，「唔可以有嘢就做，無嘢就坐喺度」。他說，雖然公司近月整體未有虧蝕，故毋須解僱任何員工或要求員工放無薪假，但他仍決定申請「保就業」計劃，希望在前景未明下，可調動更多資源做市場推廣工作，預計公司會再申請第二期計劃。

（抗疫新階段）