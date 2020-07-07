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2萬申請微企僅一員工 香薰店獲款2700請兼職

【明報專訊】政府稱目前獲批工資補貼的僱主，逾98％為聘請不足50名僱員的「中小微企」，本報統計顯示，連同昨公布的名單，約有2萬間公司僅聘一名員工，佔整體約22%，當中約50間公司申請金額少於3000元。本報向個別「微企」了解，有香薰店負責人稱，申領資助是用作聘請兼職員工；亦有「老牌」攝影器材店獲批2.7萬元上限資助，補貼負責網購業務的員工薪金。

位於北角一商場內的香薰店，面積僅數十平方呎，售賣香薰及擺設。店東陳小姐稱，該店聘用一名兼職員工，故申領金額不多，3個月補貼合共2700多元；陳本身是老闆，亦是自僱者，已申請一筆過7500元資助。她說租金是店舖最大開支，原本月租1.3萬元，疫情下業主已減至1萬元，但仍然昂貴，工資補貼僅杯水車薪，甚至不夠交租，希望政府提供租金津貼。

老牌相機舖：補貼不治本 冀通關救旅業

屹立尖沙嘴約40年的店舖「好友相機」，申領工資補貼2.7萬元，承諾6月至8月不解僱該店唯一員工。該公司在香檳大廈承租3個舖位，月租共7萬至8萬元。負責人何先生表示，因疫情持續，自今年5月起，營業額較4月大跌一半，「租都唔夠交」，本地顧客消費較之前數月更謹慎，認為工資補貼只是「好過無」，最大問題是看不到前景，認為保就業計劃只能治標，「保住短期失業率不會急升」，並非治本方法，冀盡快恢復通關，帶動旅遊業，刺激零售市道。

（抗疫新階段）

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