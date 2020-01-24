150公司零僱員 獲批工資補貼 職工盟：或涉炒人改聘低薪者 促堵漏洞

第三批名單出爐 中原領1.15億最多

昨日公布的名單涉及3萬個僱主，補貼額77億元，有關僱主承諾6月至8月補貼期內維持逾33萬名受薪僱員。今次公布的名單中，以中原地產獲最高補貼額，達1.15億元，打破之前養和醫院獲補貼8595萬的紀錄，亦是首次有公司獲批逾1億元；其次是電視廣播有限公司及周大福珠寶金行，各自領取約8569萬元及7728萬元（見表）。

中原集團創辦人施永青昨接受商台訪問時稱，負責工商舖的部門一直虧損，補貼有助減輕集團開支，可以繼續維持規模。他說，由於保就業計劃只計及總員工人數，故部分生意不理想的部門或會縮減規模，生意好的部門規模則會擴充。

零僱員公司：一職員離職 重聘兩人

保就業計劃下，申請僱主要承諾補貼期內不裁員，維持申請時的僱員人數。昨日名單中內約有150間公司承諾受薪僱員人數是零，當中以時信專業服務有限公司取得最多13.5萬元，其餘公司獲補貼3750元至13.05萬元不等。本報向其中一間窗簾公司查詢，負責人稱聘請的一名職員於2月離職，後來已重新聘請兩人，申領津貼時報稱公司聘請一名員工，不清楚為何昨公布名單僱員人數顯示為零。該店負責人未有透露職員於2月離職的原因，以及後來聘請職員的薪金是否較低。

職工盟主席吳敏兒稱，政府最初公布保就業計劃時，工會已指出計劃有漏洞，因僱主可遣散原有僱員，之後重新聘請工資較低的僱員，卻仍可獲批補貼，僱主付出的工資成本更低。她又說，現時首期計劃已出現逾百間「零僱員」公司，當中不排除有僱主以此手法減省成本，認為政府稍後推出第二期計劃前，必須堵塞有關漏洞，否則可能有更多工資較高員工被裁。

多間一僱員公司領超9000元上限補貼

另外，昨日名單亦出現多間僅有一名僱員的公司獲批遠高於9000元上限補貼，包括連鎖餐廳傷心酸辣粉獲批14.5萬元、嘉心幼稚園獲批19.5萬元、捷成電訊工程獲批44.5萬元。

政策創新與統籌辦事處回應查詢稱，上述企業必須重新聘請僱員，並將工資補貼全數金額用於支付僱員工資及為他們作強積金供款，否則政府會向有關僱主收回工資補貼。

創新辦：企業承諾重新請人 正抽查

另外，政府昨開始發放第四批工資補貼，涉約1.1萬名僱主，補貼額約63億元，承諾受薪僱員人數約27萬。創新辦稱，至今抽查約160間僱主機構，有關工作會繼續。截至昨日辦事處共收到38宗舉報，秘書處及代理人正積極跟進，覆檢有關僱主資格、所獲批款項等，如有需要會做現場審核，或轉交相關執法部門跟進。

明報記者

（抗疫新階段）