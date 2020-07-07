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患者曾到保安道街市 檔戶：空氣侷促戴口罩辛苦

【明報專訊】前日確診的長沙灣私家診所女護士於潛伏期到過同區保安道街市，而在疫情初期確診的元州邨夫婦亦會到該街市買餸。本報記者昨午到街市，發現部分檔戶及顧客沒戴口罩，有魚檔店員反映街市內空氣侷促，加上現時氣溫高，工作時戴口罩感覺「辛苦」，即使染疫亦「無可奈何」。

菜檔：投訴通風問題兩年沒改善

保安道街市魚檔、菜檔、蔬果檔等商戶，昨午均有人沒戴口罩，亦有顧客挑選蔬果時沒戴口罩。此外，街市內空氣侷促，地面潮濕及有污迹，另有數人躺在帆布牀休息，沒戴口罩。

「華記菜檔」店員反映，街市內空氣不流通，投訴通風問題長達兩年不見改善，批評不同部門互推責任，「無人幫我們」。店員又稱地面長期有垃圾及污迹，但沒人定期清潔。她受訪前沒戴口罩，其後才戴上，她說擔心感染，但街市環境骯髒，病毒防不勝防。

另一個魚檔店員稱，入夏之前會全日戴口罩，但目前天氣炎熱，加上空氣不夠流通，戴口罩工作感辛苦，唯有與顧客保持適當距離，若感染亦無可奈何。她補充，會戴上口罩才離開街市。上述兩個檔戶均不知有染疫者曾到街市，亦沒衛生署人員到場派樣本瓶作病毒檢測。

食環：承辦商每日清潔 疫下加漂水

食環署發言人稱，街市管理承辦商每日於街市關閉後清潔，亦為疫情加強清潔，以漂白水消毒。就通風問題，署方稱會安排機電署清洗和檢查涼風系統，以及在合適位置加裝風扇等。署方曾於今年3月發通告，並於上月街市管理諮詢委員會會議，提醒檔戶身處街市應戴口罩。

（抗疫新階段）

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