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近兩月逾7萬人次免檢疫入境

【明報專訊】各地逐步恢復往來，近期經機場入境本港的人數上升，在過去不足兩個月，最少有7.2萬人次免檢疫入境，有醫生質疑港府尚未安排豁免者驗病毒，是否有決心做好防疫。同時，隨着確診人數回升，檢疫中心需求增加，但駿洋邨檢疫中心將於月底停用，接力的竹篙灣設施只提供約700個單位，僅得駿洋邨四成。

據港大感染及傳染病中心總監何栢良統計，經機場入境人次由4月和5月分別2萬多人，增至6月約5.5萬人。入境處網頁顯示，7月首5日已有5531人次入境。

何栢良質疑港府何不為豁免者驗毒

政府發言人稱，各出入境管制站5月和6月（截至21日）分別最少有4萬和3.2萬人次獲免檢疫入境，但未有提供相關檢測病毒的數字。何栢良昨在商台節目質疑港府為何不為豁免者驗病毒、是否有決心做好防疫，若不堵塞漏洞，只會有愈來愈多隱形傳播。

駿洋將停檢疫 竹篙灣單位少千個

本港正以八鄉少年警訊中心、火炭駿洋邨和柴灣鯉魚門公園度假村作檢疫中心，共有2323個單位，強制檢疫確診者的密切接觸者和從高風險地區入境者，至昨早9時共2144人檢疫。隨着駿洋邨月底停止用作檢疫、交回房委會編配給公屋輪候者，另外兩個檢疫中心只有584個單位。該兩中心昨可用單位剩下213個，即約36%。

衛生署回覆稱，在竹篙灣加建檢疫設施的工程進度良好，預計可提供新單位應付未來疫情需要。翻查資料，政府預期竹篙灣檢疫設施7月底可提供約700個單位，少於目前駿洋邨的1739個。

梁子超促吸引更多酒店作檢疫中心

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，多個月來政府仍未找到更多酒店作檢疫中心屬不理想，促港府加大經濟誘因吸引酒店加入，並應考慮繼續用駿洋邨或物色新屋邨作檢疫中心。他認為全球疫情正急速惡化，社區面臨的感染風險將愈來愈大，若不花「小錢」及早改善此問題，再有疫情爆發，或令全港停工停產，對經濟打擊更大。

（抗疫新階段）

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