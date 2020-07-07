坪石粥舖再有員工確診 食客陽性 老人院首現初步確診 梁子超：或「第三波」警號

明報記者

彬記粥麵美食的59歲員工前日確診，曾與他於本月3日會面的30歲男廚師昨亦確診，他居於大角嘴嘉善街福祥樓，本月4日起喉嚨痛，5日到廣華醫院求診後確診。

粥店前舖後居

專家憂員工除罩休息增風險

前舖後居的彬記位於坪石邨玉石樓地下，由舖位轉彎走約7米有另一鐵閘。坪石區的觀塘區議員黎寶桂稱彬記59歲男員工居於店舖宿舍。房署稱，坪石邨1970年代落成，按當時政策，舊有商舖如彬記的租約包括舖位及職員宿舍。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，員工在休息室很可能不戴口罩，易透過飛沫感染，共用水龍頭、門柄後摸口鼻亦可傳播，較只在工作時間接觸增加了感染風險。他說，若發現有彬記食客感染，顯示傳播風險很高。

彬記59歲男員工同時在屯門內河碼頭龍門路建榮飯堂工作，海關稱自上月起約30名人員曾光顧該餐廳，會安排所有駐守內河船碼頭的海關人員驗病毒。

昨有16宗來自巴基斯坦、印尼和印度的輸入個案，本港累計有1285宗確診和一宗疑似個案。昨輸入個案包括一名33歲印尼女傭，她6月21日從印尼抵港，在柯士甸道西Grand Austin 2座接受家居檢疫，第12日化驗後確診，確診時已完成家居檢疫，並改到上水金錢南路御林皇府居住，她有6名緊密接觸者需檢疫。

安達邨老翁初步陽性 沒外遊源頭未明

另外，觀塘區議員許有為昨確認一名秀茂坪安達邨禮達樓的住客初步陽性。消息指該病人為68歲男子，無旅遊史，亦沒與早前的確診個案有聯繫，體內病毒量高，昨病情穩定，留醫聯合醫院。昨晚有身穿全套保護裝備的人員到禮達樓清潔，包括在電梯大堂、信箱、大門等噴灑消毒噴霧，亦有人在大堂洗地。昨晚所見，禮達樓一名駐守大堂的女保安一度拉下口罩，露出口鼻，並與多名住客打招呼。安達邨居民彭小姐昨晚帶同一歲兒子外出，她說近日疫情放緩，多了與兒子外出，若有住戶確診會擔心，將減少外出。

許樹昌：或要收緊限制社交距離措施

梁子超稱，幾日內接連出現診所護士、坪石邨、秀茂坪等個案，社區最少有3個感染源頭，形容「密集情况相當高且令人擔心」，有理由相信社區傳播源正在增加，如果未來一周繼續出現其他源頭不明個案或大型群集個案，就是本港迎來第三波爆發的明顯信息，屆時政府要考慮針對特別高風險的群組和地方調整防疫策略。他呼籲未來一段時間，市民應避免與家人以外的人在室內有不戴口罩的近距離接觸。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台表示，若再出現幾宗源頭不明個案或者出現社區爆發，可能要收緊限制社交距離的措施。

（抗疫新階段）

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