【Emily】力銷人工高有宿舍 警招募男人三十

駐守長沙灣分區、36歲嘅阿K舊年加入警隊，佢話當年畢業後都有諗過加入警隊，但當時細膽又體能唔好，所以無投考，累積咗社會經驗後，覺得一份有前途同有穩定收入嘅工作重要，就去投考警隊。

30歲嘅阿榮駐守中區警區，當年學歷未夠考警察，曾經做酒店、飲食業，話人大咗後思想更成熟，想搵份更有意義工作。阿榮又大讚警隊福利好，可以申請宿舍，有更完善退休保障，照顧太太生活無難度，仲有遊樂會設施畀家人去玩。

楊明幫手宣傳 被質疑曾醉駕刑毁

公開支持警隊嘅藝人楊明最近喺警隊facebook老是常出現，喺今次片段又用「Easy sir」身分客串，呼籲加入警隊。不過有網民質疑楊明曾經涉醉酒駕駛、刑事毀壞，點解警隊仲會搵佢宣傳。有網民留言嘲諷呢段宣傳片，話警察間接承認無學歷、無體能可以做警察，又有人話「啱晒三十幾歲搵唔到工既人士加入」。亦有唔少人留言支持同叫好，有人話「支持香港警察，永不割席」，又有人話「辛苦所有香港警察」。