【Emily】1萬元提早今起派 財爺籲國安法後齊消費

【明報專訊】財政司長陳茂波噚日發表網誌，話市民可早兩日收到政府嘅1萬元。財爺話喺6月做電子登記嘅430萬名合資格市民，會喺今日起嘅兩三日內分批收到錢，比原定日子早兩日。財爺仲話，港區國安法生效，社會漸恢復安全穩定，叫大家為此一齊營造良好嘅消費氛圍。財爺話未來兩個月係「消費黃金檔期」，話自己都未登記攞錢，但就「先使未來錢」，喺兩間社企訂咗愛心飯盒、曲奇餅，準備送畀長者同埋小朋友。
書面登記要等耐少少
財爺喺網誌話，6月份做電子登記市民會提早收到錢；7月份先做電子登記嘅，就會喺登記後約一星期收款。書面形式登記嘅市民就要等耐少少，預計7月稍後時間及8月內收款。
黃家和：大部分市民已接受國安法
香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，財爺提早派錢超出大家預期，相信會令市民更高興，有助刺激消費。佢都預期市民唔會使晒啲錢，估計大約有200億至300億流入零售及餐飲業。黃家和話本港消費市場6月中開始慢慢復蘇，喺財爺派錢之際，多個餐飲平台、餐廳都推出折扣優惠，「塊餅嗰個都想爭一杯羹」。
港區國安法會唔會影響消費？黃家和話國安法令市面平和咗，認為大部分市民已經接受咗法例；又話法例通過時正值七一回歸公眾假期，市民因疫情無法旅遊，只能留港消費，而近幾日市民外出消費嘅意欲亦有增強，佢對下半年嘅經濟持續復蘇感到樂觀。