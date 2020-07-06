【Emily】1萬元提早今起派 財爺籲國安法後齊消費

書面登記要等耐少少

財爺喺網誌話，6月份做電子登記市民會提早收到錢；7月份先做電子登記嘅，就會喺登記後約一星期收款。書面形式登記嘅市民就要等耐少少，預計7月稍後時間及8月內收款。

黃家和：大部分市民已接受國安法

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，財爺提早派錢超出大家預期，相信會令市民更高興，有助刺激消費。佢都預期市民唔會使晒啲錢，估計大約有200億至300億流入零售及餐飲業。黃家和話本港消費市場6月中開始慢慢復蘇，喺財爺派錢之際，多個餐飲平台、餐廳都推出折扣優惠，「塊餅嗰個都想爭一杯羹」。

港區國安法會唔會影響消費？黃家和話國安法令市面平和咗，認為大部分市民已經接受咗法例；又話法例通過時正值七一回歸公眾假期，市民因疫情無法旅遊，只能留港消費，而近幾日市民外出消費嘅意欲亦有增強，佢對下半年嘅經濟持續復蘇感到樂觀。