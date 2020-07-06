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2020年7月6日星期一
港聞二
鄭若驊：持「光時」物品被捕未必起訴 稱法庭裁決全盤考慮證據 大狀：不應視政府看法為證供
反駁徒弟陳弘毅「社會契約 」說法 孔傑榮批國安法屬社會勒令
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【明報專訊】（請看附圖）
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鄭若驊：持「光時」物品被捕未必起訴 稱法庭裁決全盤考慮證據 大狀：不應視政府看法為證供
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