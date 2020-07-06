直至近年，才有德國和瑞士公司推出商業化的大型EIT成像設備。但那些EIT成像設備乃應用於深切治療部，還需要配合呼吸機使用，才能得出肺部的模擬圖像，每部售價還要接近40萬港元。而該公司的EIT成像設備則走小型、廉價、前期篩查的路線，故相信兩者不會直接競爭。

陳柏衡和陳維達在2017年成立Gense，2018年底成為數碼港的培育公司，今年再成為貿易發展局主辦的初創企業培育計劃「創業快線」的培育公司之一。由成立至今，該公司已在研發上投入了約200萬元，主要來自創新科技署的資助以及參加各種創業比賽的獎金。目前該公司仍有資金支持未來兩年的研發工作，但要投產以及在歐美的醫院做臨牀測試，仍需引入投資者或者眾籌。

同一原理可辨識手勢 應用智能家居

陳柏衡表示，使用EIT技術的原理，其實還可以發展成手部動作辨識技術（因為不同的手勢會形成不同的電阻），應用於智能家居控制。此外，還可以將手語翻譯成語音，讓聾啞人士和一般人溝通。只不過，要翻譯手語需要辨識很多手勢，而且不能夠有明顯的延時，加上全世界又有多套手語，故實際困難比想像中為高。因此，雖然該公司早已從事這方面的研究，但還是決定，先以EIT成像設備開拓醫療健康檢查市場，手語翻譯方面還需要再研究一段時間。