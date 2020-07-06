伊院「雲端診所」 一站式遙距排隊候診看症

神經外科試行 原四成患者甩底

九龍中醫院聯網資訊科技統籌、伊利沙伯醫院神經外科副顧問醫生麥凱鈞表示，疫情高峰期間，神經外科專科門診約有三四成患者沒如期求診，「用家、病人主導，反映不想到醫院覆診，（醫護）要思考如何處理」監察病人病情。

麥指出，醫護人員與資訊科技部今年2、3月開始構思，為病人提供遠程醫療服務，經過3次系統測試及改善後，於4、5月在伊院神經外科開展先導計劃，以結合視頻程式，提供病人登記、身分確認、候診、診症等一站式服務（見圖），合共8病人使用，他們均認為院方的說明清晰及滿意服務。

62歲的陳先生家住調景嶺，胸椎椎管內有水瘤，影響活動能力，需拐杖助行，他去年9月在伊院接受微創胸椎手術，其後覆診跟進。疫情期間他擔心染疫，加上行動不便，抗拒到醫院。以往連同交通時間，前後要三四小時才完成覆診，目前在家以平板電腦就可與醫生交談，其間以0至10分交代其痛楚程度、行動能力，以及有否失禁等情况，診症時間為10至15分鐘，與傳統覆診形式相若。

患者無法用視頻 揭病况差急動刀

麥凱鈞續說，雲端診所較適合穩定的舊症患者，不需往返醫院取藥，而該概念並非局限於視像診症，電話溝通亦可行。他舉例，8名使用系統的患者中，有一人無法使用視頻程式，經醫護以電話細問病情後，發現患者腦積水情况轉差，手腳功能不協調以致無法使用程式，團隊及時安排手術改善其情况，「疫情時（覆診）排期會長一點，若病人沒意識到情况，可能一段時間才見到他」，恐錯失及早做手術的時機。

目前先導計劃透過視像程式Zoom與患者會面，惟Zoom多次被指有泄露資料的漏洞。九龍中醫院聯網資訊科技系統經理鄭宏表示，病人的資料只存放於內聯網並加密，而院方多次測試Zoom，並提升安全級別設定，相信安全。他補充，Zoom只是其中一個選項，日後未必繼續用該程式。

伊院腎科將引入 研擴至廣華

隨疫情持續，醫療發展亦進入「新常態」。麥凱鈞稱團隊會繼續擴展「雲端診所」，預料伊利沙伯醫院神經外科門診每年約1800人次使用，考慮在兩次傳統診症之間安排雲端診所服務，該院的腎科最快7月引入服務，並探討擴展至廣華醫院，長遠或可融入視像診症於醫管局程式「HA Go」。