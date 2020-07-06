南昌街項目最快下月入伙 超額3.5倍

盼建社區聯繫 住戶做義工可換物資

社聯早前公布南昌街項目交由東華三院營運，89個單位面積由130至293平方呎不等；項目申請對象為輪候公屋3年或以上、正居住劏房等不適切住房的基層家庭。黃健偉表示，項目除為基層市民提供住所外，亦會參考台灣「社區營造」意念，提升住戶與社區的聯繫，例如住戶參與義工服務一定時數後，可換取物資或不同服務等，希望能夠令住戶與街坊有更多互動，從而提升住戶個人能力。

疫下基層收入跌 料需減租添壓力

他說，不少劏房住戶正過着「幾孤立的生活」，不熟悉社區的人和事，亦不清楚社區的服務資源，但若能透過社會房屋項目，建立住戶這方面的能力，將可提升他們生活質素。由於項目租約期為2年，他期望住戶住完後已可獲編配公屋，毋須返回市場再租劏房。

項目租金水平將參考按住戶人數的綜援租津金額，或不超過25%的家庭入息釐定，兩者以較低者為準。但黃健偉指出，受疫情影響，預料不少基層家庭收入減少，相信日後或需設立租金寬免措施，將影響項目租金收入，對營運項目或構成財政壓力，目前正能視乎社會經濟環境再考慮。

位於深水埗欽州街、料提供210伙的社會房屋項目，黃健偉稱已發出標書及選擇總承建商，目前向地政總署申請批地程序，預料即將上馬；而位於葵涌業成街、料提供100伙的項目進度則較快，已獲政府批出地皮，顧問正做前期準備及設計工作，目前等待申請過渡性房屋基金。至於最新位於將軍澳寶邑路及至善街交界，料提供約360伙的項目，他透露正與地區人士商討，預料需要一段時間才展開。