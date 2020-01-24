社聯倡設「分工平台」 加快建過渡房 稱機構或不懂程序乏協助 籲政府協調NGO合作

明報記者 黃俊鋒

倡效外國設平台 統一租地

根據運房局資料，截至今年3月由不同NGO營運的過渡房屋單位約776個，其中社聯正展開多個以組合屋形式搭建的社會房屋項目（見另稿）。黃健偉說，過渡房屋政策是希望為基層提供可負擔單位，根據一項調查，入住過渡房屋的基層市民與租住劏房比較，前者平均月租為3336元，較劏房便宜29%，單位人均居住面積為117平方呎，較劏房多約42%。

多NGO求助 「重複社聯舊路」

回顧過去籌辦社會房屋的工作，黃健偉稱社聯「見步行步」，由申請、招標、建築至營運均由零做起，最困難的是要處理技術問題，「以前連招標都不熟悉如何處理，現在已有效率得多」，但隨着近年有更多政府或發展商閒置土地均可用作發展過渡房屋，不少NGO參與後，卻發現不清楚如何處理項目的發展程序，而且小規模的NGO亦未必有建造、項目管理等專業人員協助，結果紛紛向社聯查詢，「（社聯）是希望過渡房屋可以做到一個經驗出來，但現時是將不同土地分給不同的NGO，然後每個NGO都重複社聯過去兩三年前的舊路」，認為有關做法「不是太理想」。

黃健偉表示，運房局轄下過渡性房屋專責小組已積極參與每個項目，亦有設立50億元的基金負責推行項目，但預期未來每個項目仍會遇上不同的技術問題，他建議政府可在新增的5000個過渡房屋單位中，仿效外國經驗，設立一個社區土地信託平台，統一租用不同土地發展項目，並透過分工合作，具規模的上游NGO負責申請、設計及建造工作，然後設立評審等程序，將項目交予下游的NGO透過其地區網絡，負責招租、營運、物管等工作，「這種形式就毋須每個機構都由頭做到尾」。

倡上游NGO建造 下游營運

黃健偉又稱，由於NGO未必有專業人員駐守地盤，以社聯南昌街項目為例，都是以友情價邀請測量師代表監督承建商的地盤工作，「但他始終不是NGO，可能大家對要求方面會有一些不同看法」，這種架構下會較易出現溝通問題，認為政府日後可加強協調工作，例如透過公營部門代表NGO，負責監督地盤的建造流程。

建議設過渡房土儲 增透明度

他續說，若能夠有數幅土地統一發展過渡房屋，組合屋生產成本亦較每個地盤單獨發展低，建議政府增加透明度，設立過渡房屋的土地儲備，讓業界知悉地點及估算潛在單位供應數目，令公營房屋短缺下，過渡房屋仍可持續發展。