海下丁屋地七成建商持有 環團促大綱圖剔除

2010年發生西貢大浪西灣擬建豪宅事件後，政府為首批郊野公園邊陲地，包括白腊、海下及鎖羅盤制定分區計劃大綱圖，惟被指鄉村式發展地帶面積過大，政府遭市民司法覆核，2017年判政府敗訴，法官裁定城規會未有充分解釋3地的鄉村式發展用地是否反映「丁屋真正需要」（genuine need for Small House development），推翻3幅大綱圖。

2017年政府覆核敗訴

法官質疑「丁屋真正需要」

事隔3年，政府就修訂方案諮詢公眾。長春社公共事務經理吳希文說，新方案縮減了鄉村式發展面積，除了鎖羅盤縮減幅度較大，由2.48公頃減至1.11公頃，減幅約55%，餘下白腊及海下分別縮減3%及15%。

修訂方案面積縮減3%至55%

吳希文稱，2013年曾揭發白腊與海下大部分土地已被發展商收購。他最近再抽查白腊鄉村式發展用地內42幅未建屋的土地，發現41幅均由同一間公司持有，而該公司早於1993年起已陸續向原居民收購土地。至於海下68幅未建屋的鄉村式發展用地，逾七成由多間發展商持有，當中10%已被分拆及轉售予多名姓翁人士。

事實上，白腊近年工程不斷，吳希文表示，今年4月曾到該處，發現至少有4、5輛工程車在動工，該處一條天然河溪變成人工渠道，附近大片濕地因填泥及斬樹變成乾地，表面看來綠草如茵，實際上生態價值大為下降。他亦於4月到海下，發現由發展商持有的地皮臨近海邊，若不將這些土地剔出，日後發展會威脅周圍環境。

吳希文認為，鄉村式發展用地面積，應反映丁屋的真正需要，但規劃署將發展商持有土地列為鄉村式發展，加上該兩地點過去10年只有零星丁屋申請宗數，認為修訂方案的鄉村式發展面積仍太大，要求政府重新檢視鄉村式發展用地範圍，再作公眾諮詢。

明報記者 馬耀森