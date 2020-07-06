獨眼教師出反修例書 覓印刷商三碰壁

書展不賣 免影響他人安全

去年6‧12遭催淚彈傷眼的通識科教師楊子俊表示，出版社本月中將出版反修例運動參與者的結集《致自由─香港抗爭一年紀實》（《致自由》）；以往一直合作的印刷商，5月底突然告知因檔期不合而無法印刷該書，楊猜測與政治因素有關；其後國安法實施的消息傳出後，他先後向兩間印刷商洽談印刷，「講咗本書係完全合法」，惟對方以「題材敏感」為由而婉拒。他表示，過去香港的印刷商甚少過問書中內容，是港區國安法立法消息傳出後才對印刷政治書有保留。

楊子俊說，會調整書中提及「光復香港 時代革命」或港獨的內容，但未知會刪走還是以符號代替。其創立的出版社本月參與書展，他表示即使《致自由》如期出版，亦傾向不在書展出售，因有「藍絲」號召「監察書商」，擔心影響職員及市民安全。他表示該書會在網上銷售，亦會聯同出版政治書團體組織發行網絡，「獨立書店會有興趣」。

次文化堂：主動改字眼免「累人」

次文化堂社長彭志銘稱，未聞同行被印刷商拒印，而他的出版社則主動暫停印刷，以修改字眼，「我哋都唔想累人」。彭表示即將出版的書中有少量敏感詞，會以意思相近的字代替，「好兇狠嘅評論都會修改」，但承認因要配合上文下理，難以完全刪走敏感內容。

（港區國安法）