曾出傘運書 憂警搜港出版社起底示威者 「傘下的人」赴台出書 或刪光時敏感內容

訪示威者傷者 「當新聞寫」

「傘下的人」2015年曾出版雨傘運動書籍《被時代選中的我們》，其後亦出版香港時事書籍；聯絡人阿木向本報透露，今年初與20多名寫手籌備一本關於反修例運動的書，名為《我們最後的進化》。

他稱書中約有30篇人物訪問，包括前線示威者、示威中的傷者等，目前稿件已齊，但由於港區國安法生效，出版工作暫緩，團隊要開會商討如何處理書中提及「光復香港 時代革命」的內容。

國安法後 台出版社籲「諗一諗」

阿木表示過往他們一直與香港的「白卷出版社」合作，但雙方徵詢法律意見後，擔心警方或會「拉人封艇」，透過搜查出版社將受訪者「起底」，故改由台灣出版社出版。港區國安法生效後，台灣出版社亦有問他們需否「諗一諗」，「始終本書都想喺香港賣」。本報向白卷出版社查詢，截稿前未獲回覆。

版稅一向捐中大 今再考量

被問到會否刪去提及光復香港時代革命的字句，阿木說暫未有定案，但「講運動一定有呢句」，由於書中文章人物訪問寫成，書中多引述受訪者，「當新聞咁寫」；他認為如果不可轉述，「政府新聞稿都唔應該有」。阿木表示將一如以往，將書籍版稅收益捐予中大新聞與傳播學院，至今捐約6位數金額；但今年怕連累校方，「如果我哋有嘢，收我哋錢都有嘢」，故需再考量。

湯家驊：出版社或構成協助犯罪

陳弘毅：煽動改變政制不屬犯罪

行政會議成員、資深大律師湯家驊接受查詢時表示，無論是寫書、引述他人說話，均要視乎有沒有煽動或教唆他人分裂國家或顛覆國家政權的意圖，難以一概而論。

湯家驊舉例英國有案例，有人寫書教造炸彈，作者稱教學資訊由網上取得，最終被裁定教唆他人犯罪罪成。湯又表示，出版社出版相關書籍或會構成協助他人犯罪，但強調要「搞清楚意圖」。

港大法律學院教授陳弘毅在商台節目《政好星期天》上表示，顛覆國家政權罪的「犯罪要件」為用武力、威脅用武力或非法手段，認為僅發表一篇文章批評政府「絕對不構成顛覆國家政權罪」，而寫文章煽動他人改變中國或香港政制，但不涉用武力或非法手段，亦不構成犯罪。

全國人大常委譚耀宗出席同一節目後見傳媒，被問到公共圖書館覆檢部分書籍內容有否違反港區國安法，他認為書籍批評政府沒問題，但涉及顛覆、分裂國家、鼓吹恐怖活動等則「有問題」。

（港區國安法）